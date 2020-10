Smittet polsk håndværker udløser stor corona-kampagne

God hygiejne er ekstremt vigtigt i kampen mod corona-virus, og derfor er det også ekstremt vigtigt, at man kender retningslinjerne omkring håndhygiejne i corona-tiden. Der er nok ikke mange danskere, der er gået gennem sommeren uden at blive bombarderet med hygiejne-råd, men hvis man ikke taler sproget, så kan informationen godt være røget hen over hovedet på en.

- Vi vil som kommune gerne være sikre på, at de får den her information, og heldigvis har de taget virkelig godt imod os. De har stået klar, når vi kom, og der har været en chef i virksomheden med, der kan tale polsk, så hun har ageret tolk. Det er klart, at de også rigtig gerne vil gøre, hvad de kan, for at passe på sig selv og hinanden, så det har været rigtig godt, fortæller Marianne Hoff Andersen, der er direktør på sundhedsområdet i Faxe Kommune.