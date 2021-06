Sådan så Rødebrovej ud for et år siden på Faxe-siden af broen over Susåen. Nu skal det gøres mere synligt, hvor der er plads til cyklister.

Smal og ujævn vej får plads til cykler

Faxe - 18. juni 2021 kl. 07:26 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Asfalt, farve og striber. Det er ingredienserne i en ansigtsløftning af Rødebrovej. Primært til gavn for cyklister.

Smutvejen over mosen, bagvejen til Næstved - eller bare Rødebrovej. Den relativt smalle vej, der forbinder Skuderløse og Holmegaard bliver anslået brugt af godt 6.000 biler om dagen. Antallet af cyklister er ukendt, men det er netop cyklisterne, der kan se frem til bedre forhold på vejen.

For et år siden fortalte blandt andre Bente Hansen og Henning Hansen om deres næsten daglige cykelture over mosen med hjertet oppe i halsen.

Fartbegrænsningen på strækningen er 80 kilometer i timen, og fordi vejen er anlagt på gyngende mosegrund, bliver kørebanen hurtigt ujævn.

- Og så bliver vi nødt til at køre lidt længere inde på kørebanen, simpelthen for ikke at skride helt af vejen, forklarede Henning Hansen dengang.

Billigste løsning Bente Hansen og Henning Hansen ønskede sig en såkaldt to minus én-vej. Og deres ønske går nu i opfyldelse.

Datoerne er ikke på plads, men i både Næstved og Faxe kommuner er det besluttet at sætte penge af til at etablere netop en to minus én-vej på Rødebrovej.

På Næstved-siden er de forberedende arbejder gået i gang, på Faxe-siden håber man, at entreprenøren »bare kan fortsætte«, når opgaven på Næstved-siden af kommunegrænsen er løst.

- Der skal nok lægges noget ny asfalt på kørebanen først for at få den rettet op, inden der bliver lagt røde markeringer og nye striber, siger Eli Jacobi Nielsen (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Faxe Kommune.

Prisen for at ændre vejen til to minus én-vej er anslået til 160.000 kroner - men det er altså kun for striberne og den særlige, røde belægning, der skal vise, hvor cyklisterne har fortrinsret. Og kun for den del, der ligger i Faxe Kommune.

- Vi kan godt forstå, at cyklisterne er utrygge ved vejen, og med så lav en pris, så synes vi, det er en fin løsning, siger Eli Jacobi Nielsen.