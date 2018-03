Det er slut med at flytte elever fra Hylleholt Skole i Faxe Ladeplads til Rolloskolen i Faxe ved skiftet fra sjette til syvende klasse. Foto: Cecilie Hänsch

Slut med at flytte elever rundt

Faxe - 16. marts 2018 kl. 13:02 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Går du på Vibeengskolen eller Terslev Skole, så er alt som før: Når du skifter fra sjette til syvende klasse, så bliver du flyttet over på Nordskovskolen, hvor der - for tiden - etableres seks syvendeklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 24.

Går du derimod på Bavneskolen, Hylleholt Skole eller Karise Skole, så kan du ånde lettet op. For den ellers foreslåede prikkerunde ved overgangen fra sjette til syvende klasse er aflyst.

- For et år siden vedtog vi netop, at »man ville oprette det antal syvende-klasser, som der var behov for«, minder tidligere borgmester Knud Erik Hansen (A) om.

- Af forskellige grunde fik vi ikke lavet styrelses-vedtægten om, men fra politisk side var der ingen tvivl om, hvad vi ønskede, tilføjer Knud Erik Hansen.

På byrådsmødet torsdag aften var det et enigt byråd, der vedtog at sløjfe »prikkerunderne«, hvor en håndfuld eller to elever fra hver af de berørte skoler bliver »prikket« og sendt af sted til en anden skole i distriktet for at færdiggøre de sidste tre år af folkeskolen.

- Vi må bare ikke være i tvivl om, at det koster penge. Nu giver vi jo hinanden håndslag på, at vi nok skal finde pengene for 2019, siger Knud Erik Hansen.

Dansk Folkepartis Steen Petersen går så vidt som til at spå:

- Jeg tør godt sige: Prikkerunder vil aldrig ske mere i Faxe Kommune, konstaterer han.

