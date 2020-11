Sløj weekend for fartsyndere

Hører man til den befolkningsgruppe, der træder lidt for hårdt på speederen, eller har man bare tendens til at glemme, hvor hurtigt man kører, så kan man nemt rende ind i en rimelig trist - eller i hvert fald rimelig dyr - weekend.

Det var der en del bilister omkring Faxe og Karise, der måtte erkende, da politiet lavede fart-kontrol i weekenden. Fredag morgen stod vognen på Præstemarksvej i Karise, og her var der kun en enkelt bilist, der havde for meget fart på. Da politiet efterfølgende flyttede vognen til Vemmetoftevej i Faxe, var der lidt mere fart over feltet, og her bliv der uddelt 17 bøde og to klip.