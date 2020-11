Slidt kørekort og manglende nummerplade: Stor kontrol med varebiler

Fire bilister havde ikke medbragt lejekontrakten til bilen og en af de standsede varebiler var slet ikke registreret til udlejning. En manglede at omregistrere sin bil, en manglede nummerpladen og en bilist fik sit kørekort inddraget, fordi det var for slidt.

Derudover var der to skattesager og otte sager vedrørende registreringsafgift, så der er nok en del af de standsede bilister, der sørger for at have orden i papirerne fremover.