Slagsmål: Ville stoppe spritbilist til sommerfest

Det forsøgte flere af de andre festdeltagere at forhindre og derfra eskalerede tingene til et større slagsmål. Da politiets patrulje ankom, var fire berusede mænd så optagede af at slås, at det var nødvendigt at bruge peberspray for at skille dem ad.