Artiklen: Slået i ansigtet for fyrværkeri

Slået i ansigtet for fyrværkeri

Hyggelig affyring af nytårskrudt blev pludselig afbrudt for en 40-årig mand fra Druestup. Mens han affyrede fyrværkeri langs vejen ved sin grund på Karisevej i Druestrup lidt over klokken et nytårsnat, kørte en 34-årig mand forbi med sin kone.