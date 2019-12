Se billedserie Der var godt fyldt på Kultunariet, og det var tydeligt, at Håndværkerhøjskolens fremtid er noget, der betyder noget for mange mennesker. Foto: Morten Chas Overgaard

Skyttegravskrig til dialogmødet

Faxe - 27. december 2019 kl. 20:30 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fronterne var trukket skarpt op ved borgermødet om Faxe Kommunes lokalplan, der kan knuse drømmen om et nyt uddannelsessted for unge mennesker på Håndværkerhøjskolen i Haslev.

Der står en forening bag visionen »Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi«. Og hvis du ikke var en af deltagerne ved borgermødet for 10 dage siden, så giver vi dig her muligheden for at læse artiklen om det:

Det startede som en idé, de fleste kunne bakke op om, men da pengene til projektet udeblev, gik Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi fra at være et fantastisk projekt til at være en politisk varm kartoffel, og mandag aften nåede den nærmest kogepunktet.

Her var omkring 100 borgere dukket op for at diskutere fremtiden for Håndværkerhøjskolen, der er den bygning, som efter planen skulle huse den nye efterskole. Problemet er, at bygningen er ejet af EUC, der tidligere har drevet erhvervsskole på stedet, og da gruppen bag Haslev Efterskole ikke har kunnet skaffe alle de penge, som EUC kræver for bygningen, så vil økonomiudvalget nu lave en ændring i lokalplanen, der gør det muligt for EUC at sælge Håndværkerhøjskolen til investorer, der kan omdanne den til boliger.

Borgmester Ole Vive (V) startede aftenen med at understrege, at han gerne så Haslev Efterskole overtage bygningerne, men at kommunen laver lokalplanen, så bygningerne ikke forfalder, hvis det ikke lykkes for folkene bag den nye efterskole at rejse pengene. Omvendt ønsker gruppen bag Haslev Efterskole økonomisk hjælp fra kommunen, så Haslev fortsat kan være »Skolebyen i det grønne«.

Mandag aften blev der lagt op til debat, og det må man sige, at der blev.

- Er det overhovedet lovligt at lave en ny lokalplan, når den strider mod kommuneplanen?, ville Carl Axel Lorentzen gerne vide.

Her måtte Thomas Eriksen forklare, at man efter hans overbevisning godt må lave et tillæg til kommuneplanen, når man ændrer i lokalplanen.

- Hvor mange har efterspurgt boliger i bygningen, og har kommunen nogen økonomisk interesse i, at der kommer boliger frem for en efterskole?, spurgte Anker Stidsen, og borgmester Ole Vive svarede efter bedste evne.

Ifølge EUC er der en del investorer, der har efterspurgt muligheden for at lave boliger. Det er jo ikke kommunen, der ejer bygningerne, og jeg er ikke sikker på, at der er den store forskel på, om der flytter skatteborgere ind i eventuelle boliger, eller om der kommer en del arbejdspladser på en eventuel efterskole, men hvis alternativet er, at bygningen står tom, så har vi en økonomisk interesse, lød det fra Ole Vive.

William Markussen er formand for skolekredsen for Haslev Efterskole, og han mener godt, at politikerne kan vælge at give penge til projektet.

- I mener ikke, at det er kommunens opgave at sørge for penge til det her projekt, men da de skulle have et gymnasium i Ringsted, der betalte Ringsted Kommune selv for veje, sportshal og p-pladser, så her mente kommunen altså, at det var deres opgave. Man kan mene, hvad man vil om afslaget, men vi har aldrig fået en begrundelse, for det er ikke løftet til byrådet, fordi »det plejer man ikke«, lød det fra William Markussen, der fik svar fra borgmesteren.

- Det kan ikke sammenlignes, for i Ringsted ejer kommunen selv hallen. I vil gerne have en gave, men vi har altså fem efterskoler, der er etableret uden en krone i tilskud, og vi bliver nødt til at behandle alle ens, sagde Ole Vive.

- Jeg var tilfældigvis borgmester dengang, og jeg husker da, at jeg måtte svare på mange spørgsmål om, hvorvidt vi var i gang med at sende alle de unge til Ringsted, og om man ville lukke gymnasiet i Haslev. Hvis man kigger på den plan, der ligger nu, så har vi faktisk lyttet. Vi er gået fra en lokalplan med mulighed for 130 boliger til 80, og vi har ændret på tilkørslen, så jeg synes, vi skal prøve at styre det her møde i en positiv retning og se på, hvordan vi i fællesskab kan komme med nogle forslag til, hvad vi kan gøre i situationen, tilføjede René Tuekær (Borgerlisten).

Grethe Olsen, der er daglig leder af Emmaus Kursuscenter og nabo til Håndværkerhøjskolen opfordrede borgere i Haslev til selv at samle ind til projektet, men hun efterspurgte også en lånegaranti.

- Da vi oprettede Emmaus fik vi 2,5 millioner i underskudsgaranti fra kommunen, og der går ingen skår af hverken os eller de andre efterskoler i at en ny Efterskole bliver hjulpet på vej. Derfor vil jeg gerne høre, om I kan give en underskudsgaranti? lød det blandt andet fra Grethe Olsen.

Knud Erik Hansen startede med at tage ordet for at fortælle, at Emmaus aldrig har fået en underskudsgaranti af Faxe Kommune, inden Ole Vive svarede på spørgsmålet.

- Vi må i princippet godt give en underskudsgaranti, men det har vi aldrig gjort, for vi skal behandle alle ens, sagde borgmesteren inden han blev overdøvet af hånlig latter fra de tilhørende.

- Kan du selv høre, hvor hult det lyder, blev der råbt fra salen, mens borgmesteren prøvede at skabe noget ro.

- Det er en investering i kommunens børn!, lød det vred et sted fra publikum, inden ordstyreren stoppede debatten med en pause.

Stemningen løftede sig en anelse efter pausen, men parterne kom ikke væsentlig tættere på hinanden.

Flere af de fremmødte opfordrede politikerne til at tage lokalplanen af bordet, for at gøre det lettere for Haslev Efterskole at forhandle med EUC, mens politikerne holdt fast på, at det tog er kørt.

Borgmester Ole Vive er gald for at så mange dukkede op, selvom han ikke tror, at der blev rykket ved mange holdninger.

- Jeg synes rent faktisk, at mødet fik det indhold, jeg havde forventet, og som var formålet. Det har nok ikke ændret folks holdninger, men jeg håber, det har givet nogle nuancer, for det er ikke en sort/hvid problematik, siger han.