Skydning er gymnastik for hjernen

Faxe - 17. juli 2021 kl. 12:24 Af Af: Morten Chas Overgaard

Når man hører ordet »hjernegymnastik«, så tænker de fleste nok på krydsord eller Sudoku, men hvis det er koncentrationen, man vil træne, så kan man faktisk også gøre det med at riffel i hånden.

I Faxe Skytteforening er der træning tre gange om ugen, og når man først sætter riflen op til skulderen, så kræver det fuld fokus - ellers kan man se sit sjusk direkte på skiven.

- Man får trænet sin koncentration, så hvis man er en af dem, der har lidt udfordring med at holde fokus, så er det en virkelig god disciplin. Jeg plejer at sige, at hvis en skoleelev skriver en dansk stil, så går der en uge før de får den tilbage og så har de jo glemt alt om den, så når de får at vide, der var nogle fejl, så kan de måske ikke huske, hvad der gik galt. Her får du resultatet lige med det samme, så hvis du har trukket vejret forkert eller været lidt ukoncentreret, så kan du aflæse det direkte af skiven, siger Ole H. Højbjerg, der er formand i Faxe Skytteforening.

Hyggen er vigtig

Torsdag aften har en håndfuld af foreningens medlemmer trodset den nærmest middelhavsagtige sommervarme og er taget ned for at skyde.

De høje smæld fra riflerne gjalder ud over græsplænen, og med jævne mellemrum lyder der en metallisk susen fra stålwirerne, når skiverne bliver trukket retur, så skytterne kan se, hvor de har ramt.

- Når vi tager til stævne besøger vi andre skydebaner rundt omkring, og på nogle af dem har de elektroniske markeringsanlæg, så man kan se på en skærm, hvor man har ramt. Det er ret smart, for når skytterne hiver skiverne tilbage skal de jo forlade deres skydeposition, og det går ud over præcisionen, siger Karen Anthonsen, der torsdag aften står for at hjælpe skytterne med at sætte nye skiver i rammerne.

Normalt skyder hun også selv, men denne torsdag er hun med som frivillig hjælper. For Karen Anthonsen er det sociale nemlig også en stor del af at gå til skydning, og når man sidder med en kop kaffe eller en sodavand efter træningen, så kan man jo altid lige snakke om, hvem der klarede sig bedst.

Dygtige unge

Og selvom mange skytteforeninger rundt omkring primært består af mænd, der har rundet en vis alder, så har Faxe Skytteforening faktisk formået at lokke en del familier til foreningen på Gl. Strandvej.

- Vi har lige haft en kvinde inde, der gerne ville melde sig selv, sin far og sine børn ind i foreningen, og det er vi sindssygt glade for. Det viser bare, at skydning er for alle, siger Ole H. Højbjerg.

Og selvom gennemsnitsalderen godt kan være lidt højere i sommerferieperioden, så nyder medlemmerne rigtig godt af, at der også kommer yngre mennesker i klubhuset.

- De unge mennesker, der kommer hernede, er fantastisk dygtige. De er rigtig gode til at lukke alting ude, men de skal jo heller ikke koncentrere sig om madlavning og vasketøj, griner Karen Anthonsen.

Foreningen håber på at kunne starte skydearrangementer for skoleelever op igen, for generelt har foreningen haft stor glæde af at lave arrangementer og sommerstævner for blandt andre Rotary, Gifted Children eller eleverne på Waldemarsbo Efterskole - og sidstnævnte er populære på skydebanen.

- Det er en win-win, for eleverne på Waldemarsbo er meget impulsive, og de har en meget umiddelbar tilgang til tingene. Det gør også, at der skal utrolig lidt til, for at de får en kanon succesoplevelse, og det er fantastisk at se, hvor glade de bliver - for nogen kan det redde en hel dag, siger Ole H. Højbjerg.

Hans egen interesse for skydning startede, efter en ven tog ham med til fugleskydning, men hvis man vil lære at skyde rigtigt, så er fugleskydning måske ikke det mest retvisende billede.

- Fugleskydning er en underholdende og uhøjtidelig måde at komme i gang med det og prøve det på, men det er mest for sjov, og hvis man gerne vil se, hvordan det rigtig foregår, så skal man hellere komme forbi til en almindelig træningsaften, siger Ole H. Højbjerg.

Han håber på, ar flere vil få øjnene op for både det udfordrende og det sociale i skydning, og han understreger, at næsten alle kan være med.

- Man skal fysisk kunne håndtere geværet, så man skal kunne nå aftrækkeren og samtidig kunne se ud igennem sigtet. Det er jo forskelligt fra barn til barn, men for de fleste er det omkring 8-10-årsalderen, siger han.

Og hvis man går og bekymrer sig om udsigten til at skulle skaffe våbentilladelser og indkøbe riffel og våbenskab, så kan man tage det fuldstændig roligt, for alt udstyr kan lånes i foreningen.

- Man skal have en langærmet trøje på, og så koster det 500 kroner om året at være medlem og 25 kroner per gang for krudt og skiver, siger Ole H. Højbjerg.

Hvis man vil møde foreningens medlemmer og prøve kræfter med at skyde med riffel, kan man komme til fugleskydning lørdag den 21. august, eller man kan dukke op, når der er skydning mandag og torsdag klokken 19-21.