Skovtårnet holder fortsat åbent

Folkene hos Camp Adventure har taget alle de fornødne forholdsregler, så man fortsat kan tage en tur i Skovtårnet uden at gå på kompromis med myndighedernes anbefalinger.

Faxe - 23. marts 2020

Alvoren er så småt ved at være gået op for rigtig mange danskere, og det betyder, at rigtig mange følger regeringens anvisninger og undgår større forsamlinger. Det er dog også gået op for rigtig mange, at det hurtigt kan blive kedeligt at sidde derhjemme, og hvis man gerne vil ud, så er der faktisk stadig mulighed for at besøge Skovtårnet

Camp Adventure holder nemlig tårnet åbent, men de har haft dialog med myndighederne, så de imødekommer både gæster og medarbejderes sikkerhed.

- Vi har haft en rigtig god snak med politiet, og vi har indført nogle forholdsregler, så vi blandt andet har ensrettet stierne og lavet højrevigepligt i Skovtårnet, ligesom man ser det ved søerne i København, fortæller Jesper Mathiesen, der driver Camp Adventure.

Svarer til en skovtur Han peger på, at Skovtårnet og boardwalken er udendørs, og med ensretningen er der rigtig meget plads at boltre sig på, uden at man kommer for tæt på hinanden.

- Det svarer jo lidt til at gå en tur i skoven. Vi har 25 hektar, og stierne er de fleste steder bredere end skovstier eller fortovet i de fleste byer, og så har vi selvfølgelig skiltet de få steder, hvor man kan risikere at skulle passere andre. Heldigvis er vores gæster også rigtig gode til at holde afstand og tage hensyn til hinanden, og hvis man møder nogle af os, så hilder vi også på og snakker med folk - selvfølgelig fra behørig afstand, siger Jesper Mathiesen.



Tiltagene er vedtaget i dialog med politiet, så Camp Adventure kan sikre sig, at de overholder reglerne fra myndighederne. Foto: Thomas Olsen



De indendørs faciliteter hos Camp Adventure er dog lukket ned, og derfor opfordrer Jesper Mathiesen gæsterne til at tage deres egne mad- og drikkevarer med, som man kan nyde i det fri.

Alvorlig situation Selvom Camp Adventure holder Skovtårnet åbent, så tager medarbejderne situationen alvorligt, og Jesper Mathiesen er bekendt med, at forbipasserende har undret sig over, at parkeringspladsen ikke har været tom.

- Det er klart, at det ser voldsomt ud, når man kommer fra Ny Næstvedvej og ser, at der holder 50 biler på parkeringspladsen, men folk er jo spredt ud i området, og vi har som sagt masser af plads, siger han og fortsætter:



Camp Adventure kan styre billetsalget, der udelukkende foregår via hjemmesiden, så der ikke pludselig dukker for mange gæster op. Foto: Thomas Olsen



- Det er jo ikke sådan, at der står 1000 mennesker i kø hver dag, og det kommer der heller ikke til, så det er en teoretisk diskussion. Men det er klart, at hvis det skulle blive fremragende vejr i påsken, og folk pludselig kommer strømmende, så har vi taget vores forholdsregler, og så er der en begrænsning på billetterne, så vi kan sikre, at der ikke er for mange gæster i området på samme tid, siger Jesper Mathiesen.

Han understreger, at Camp Adventure selvfølgelig følger med i situationen, og kommer der et udgangsforbud, vil de lukke for adgangen, men indtil da, kan man fortsat tage en tur i skoven - og i Skovtårnet.