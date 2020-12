Se billedserie Hylleholt Skole set fra luften. Foto: Cecilie Hänsch

Send til din ven. X Artiklen: Skoler - og nu også ungdomsskolen - lukker ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoler - og nu også ungdomsskolen - lukker ned

Faxe - 01. december 2020 kl. 10:08 Af Nikolaj Rasch Skouog Anders Holt Kontakt redaktionen

Hele Hylleholt Skole og det meste af Nordskovskolen er nu sendt hjem. Også ungdomsskolen lukker ned.

Endnu flere elever bliver nu sendt hjem fra skole. Mandag eftermiddag fik to elever fra 7.D og en elev fra 4.B på Nordskovskolen i Haslev svar om positive tests for Covid-19. Derfor blev forældrene informeret om, at alle elever i de to klasser skulle blive hjemme i isolation fra i dag, indtil de er testet negative. Det samme gjaldt flere lærere, og klokken 15 fik hele Nordskovskolen besked om, at også udskolingseleverne fra 7. til 9. klasser fra tirsdag morgen og resten af ugen skal blive hjemme.

- Der har været rigtig mange mindre udbrud på Nordskovskolen, der nu igen er ramt på flere klassetrin med tre-fire smittetilfælde. Det lyder ikke af meget, men de nære kontakter gør, at vi er nødt til også at sende udskolingen hjem. Det er generelt på de ældste årgange, at vi ser de hyppigste smittetilfælde, sagde Henrik Reumert, der er Faxe Kommunes centerchef for Børn og Undervisning, sent mandag eftermiddag.

Men mandag aften var den gal igen. Her fik også alle forældre til børn i 4.-9. klasse på Nordskovskolen at vide, at deres klasser lukker ned.

Nedlukningen betyder for alle hjemsendte, at de fra i morgen og resten af ugen er virtuel-/fjernundervisning af alle elever på 4. til og med 9. årgang.

Henrik Reumert fortæller også, at også alle elever på Hylleholt Skole i Faxe Ladeplads og på 10. klassecentret i Haslev er sendt hjem:

- Det går hurtigt med smitteudbredelsen lige nu. Otte ud af 10 elever, der har siddet omkring det samme bord på Hylleholt Skole, er blevet smittet. Og 20 lærere er gået i selvisolation. Derfor kan vi ikke længere gennemføre undervisningen på skolen, siger Henrik Reumert.

- Selvom vi kun har 10-12 smittede elever i alt, så er vi nødt til at gøre det nødvendige nu. Det er første gang siden nedlukningen i foråret, at vi nu igen lukker af for den fysiske undervisning i det her omfang og bruger nødundervisningsbekendtgørelsen, siger han og fortæller, at Faxe Kommune nu har bedt Region Sjælland om at stillet det mobile testcenter til rådighed på Hylleholt Skole.

- Det er tanken, at så mange borgere som muligt herefter kan gå hen og bliver testet, siger Henrik Reumert.

- Der er 69 elever på samme hold i 10. klasse, hvor alle sendte hjem sammen med tre lærere. Det sker, fordi de nyeste retningslinjer siger, at du skal kunne holde mindst to meters afstand til dem du har undervisning sammen med, og det kan vi ikke opretholde inden for den samme klasse eller i samlet gruppe, som for eksempel i idrætsundervisningen, siger han.

Også alle aktiviteter i ungdomsskolen Ung Faxe er lukket ned resten af ugen. Det sker på grund af det generelle smittetryk, besluttede Centerchefen for Børn og Undervisning i går aftes.

Det positive er, at ingen - hverken lærere eller elever - har været alvorligt syge. Og om en uge forventes det, at alle - der ikke er testet positive eller har symptomer - kan være tilbage igen.

- Hjemmeundervisningen har fungeret godt, og ligesom på skolerne, så gælder der det for alle vores 1.000 ansatte i skoleområdet, at man i videst muligt omfang skal arbejde hjemme. I praksis betyder det, at mange møder ind på deres kontorer på skift to til tre dage om ugen, sådan at man har hele sin dag enten på kontoret eller derhjemme, da det kan være meget svært at skulle deltage i onlinemøder fra storrumskontorer, siger Henrik Reumert.

- Det er dog kun omkring halvdelen af møderne, der kan være virtuelle. Møder med enkelte forældre, og møder med skolebestyrelserne om ændringer af skolestrukturen har været holdt fysisk, fortæller han.