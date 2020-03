Skoleelev på Rolloskolen i hjemmekarantæne

En elev på Rolloskolen i Faxe er blevet sendt i hjemmekarantæne, efter at et familiemedlem har været ude at rejse i et land, hvor der er coronasmittede. Det skriver BT på deres hjemmeside. Dette bekræfter bestyrelsesformand for Østskolen og de dertilhørende afdelinger Tommy Pedersen overfor avisen. Han er heller ikke selv bekymret for sine egne to børn på skolen.