Skolebestyrelse revser udvalget

Faxe - 25. december 2019 kl. 06:31 Af Morten Chas Overgaard

Faxe Kommune: Skolebestyrelsen på Østskolen er bekymret for skolens ve og vel. Det skriver de i en mail, der er sendt til både børn- og læringsudvalget og til borgmester Ole Vive (V). Her nævner bestyrelsen blandt andet, at den afgående skoleleder har været vigtig for genoprettelsen af skolens økonomi.

- Østskolen har i et par år levet på et meget spartansk budget grundet store udgifter til aftrædelser. Skolens daværende nye leder Torben Lind fik ved hårdt og godt arbejde fra medarbejdere og ledelse klaret sig igennem 2018. Her i 2019 gik vi alle og forventede en bedre økonomi. Dette set i lyset af at de ekstraordinære udgifter nu var væk. Det har vi dog ikke oplevet. Hvorfor ikke?, lyder det blandt andet i brevet.

Indkøbsstop

Formand for skolebestyrelsen på Østskolen, Lars Christensen (EL), uddyber og fortæller, at den nu tidligere skoleleder havde fundet 300.000 kroner i skolens budget til udskiftning af ødelagte skolemøbler, men at Østskolen ikke kunne få lov til at bruge pengene.

- Der skete det, at man indførte et indkøbsstop per 1. juli, og det betyder, at Østskolen ikke har kunnet udskifte møblerne, selvom man faktisk havde penge til det. Vi kunne selvfølgelig have brugt alle pengene i starten af året, men skolen valgte at være ansvarlige og sikre, at pengene ikke manglede et andet sted, og det bliver vi så straffet for nu, for pengene går tilbage i kassen, hvis man ikke bruger dem, siger Lars Christensen.

Formand for børn- og læringsudvalget, Mikkel Dam (LA), erkender, at møblerne på nogle af Østskolens afdelinger i den grad kunne trænge til en udskiftning, men han genkender ikke det billede, der bliver tegnet fra Østskolens bestyrelses side.

- Indkøbsstoppet kommer ubelejligt for os alle sammen. Jeg har godt hørt om de møbler, der skal udskiftes, og det lyder helt horribelt, men vi skriver snart 1. januar, og ophører indkøbsstoppet. De glemmer så også lige at nævne, at der er afdelinger på de andre skoler, der bidrager med væsentlig mere overskud, og så har Østskolen også flere gange fået eftergivet underskud, som de ikke stod til at kunne dække, siger Mikkel Dam.

Bliver forfordelt

Ifølge Marianne Hoff Andersen, der er direktør på området i Faxe Kommune, har der været samarbejdsproblemer forud for Torben Linds fratrædelse, og ifølge en pressemeddelelse fra kommunen skal der nu findes en profil, der lægger stor vægt på det personalemæssige.

Lars Christensen mener dog ikke, at det gør den store forskel, hvilken leder, der er på Østskolen. Han mener nemlig ikke, at Østskolens leder har forudsætninger for at gøre sit arbejde ordentligt.

- Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken profil man kommer frem til. Det vi har brug for, er nogle ordentlige forhold for Østskolen, og så skal vi sørge for at give den nye leder nogle ordentlige arbejdsbetingelser. Vi har levet på et sparebudget af frygt for at få underskud, og når man så endelig har et overskud, så får man ikke lov til at bruge dem. Og der er faktisk tale om ret mange penge, når man smører det udover en i forvejen trængt hverdag, siger han.

Lars Christensen revser politikerne for at Østskolen skal lægge budget for et år ad gangen, men at opgaverne bliver flere, efterhånden som året skrider frem.

- Når politikerne i løbet af året kommer på opgaver, som skolen skal løfte, så følger der ikke penge med. Der ville det klæde politikerne, hvis de selv tog noget ansvar, og fortalte skolen, hvad vi så skal prioritere fra. Det virker som om, at når vi laver overskud, så er vi en del af fællesskabet, men når vi har underskud, så står vi alene. Jeg tror det er specielt for Østskolen for ellers ville det gå galt på de andre skoler også, men jeg kan jo ikke vide, om der ligger noget andet bag, siger han.

Mikkel Dam afviser, at man behandler skolerne forskelligt fra politisk hånd, og han understreger, at

- Jeg er ked af at han (Lars Christensen red.) har den opfattelse, at vi ikke tager ansvar, og jeg kan ikke umiddelbart komme på opgaver, der skulle komme fra politisk side i løbet af året. Jeg synes faktisk, vi rækker hånden ud og lytter til skolerne, og vi har besluttet, at fra 2020 bliver alle pengene lagt ud på skolen, så de selv har mulighed for at disponere med de, i stedet for at de ligger inde hos center for børn og undervisning, siger Mikkel Dam.