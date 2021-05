Kirken og skolen - Anette og Jakob - starter sorggruppe for skolebørn. Foto: Torkild Svane Kraft

Send til din ven. X Artiklen: Skole og kirke starter sorggrupper for børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole og kirke starter sorggrupper for børn

Faxe - 26. maj 2021 kl. 15:40 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Børn i sorg: At miste sin mor, sin far, bror eller søster når man er barn eller ung, er vel noget af det sværeste man kan tænke sig, og desværre oplever mange børn, at de ikke får den støtte de har brug for.

Mange børn føler sig anderledes, og har svært ved at genfinde deres plads i fællesskabet - men her kan sorggrupper hjælpe. Derfor starter Haslev Kirke og Haslev Privatskole i fællesskab sorggrupper for børn og unge i skolealderen.

Her i foråret er der tale om bålhygge, hvor man mødes omkring bålet, laver mad og får en god snak, men til august starter sorggrupperne for alvor, og det kommer til at foregå i bindingsværkhuset bag ved Haslev kirke.

De store børn, dem fra omkring 5. klasse til 9. klasse mødes hver anden onsdag om aftenen, mens de mindre børn, dem fra 0. klasse til 4. klasse, mødes hver anden fredag om formiddagen.

At det er Haslev Privatskole og Haslev Kirke der går sammen om sorggrupperne er lidt af en tilfældighed. Tanken opstod fordi Anette Hinge, der er kirke- og kultur medarbejder og Jakob Theilmann, der er lærer på privatskolen, begge deltog i et kursus i sorggrupper hos Kræftens Bekæmpelse - og så blev de enige om at gå sammen om dette gode tilbud til børn og unge.

Alle er velkomne

De understreger begge, at alle børn og unge er velkomne i sorggruppen - det er altså ikke kun forbeholdt medlemmer af folkekirken eller elever på Haslev Privatskole - ligesom der ikke er krav om at man bor i Haslev. Kort sagt, så er alle velkomne.

I sorggruppen kan man tale frit sammen, for de andre i gruppen ved lige nøjagtig hvordan man har det. De ved klassekammeraterne og vennerne ikke, for de har ikke prøvet at miste.

- Her kan man tale frit, udveksle erfaringer og tanker. Her kan man græde uden det virker mærkeligt, men vi kan også grine sammen, siger Anette Hinge, og både hun og Jakob understreger, at ingen børn skal stå alene når de har mistet, eller er på vej til at miste, deres mor, far, bror eller søster.

Hvis man tænker, at deltagelse i sorggruppen, kunne være godt, skal man kontakte Jacob eller Anette, der herefter sender materiale om sorggrupperne. Herefter følger et formøde for børn og pårørende - og så er man klar til at komme til det første møde.

Der er ingen regler for hvor længe man kan være med, men Anette og Jacob siger, at man kan være med så længe som der er behov for det - og er man stoppet, men igen får brug for trygge og forstående rammer, så kan man altid vende tilbage til sorggruppen.