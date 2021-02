Skispor og kælkebakker i golfklubben

- Vi tager en entre på 50 kroner pr. person for dem, der ikke er medlemmer af golklubben. Man skal sende pengene med Mobilepay til nummer 40904. Vi har nogle udgifter ved blandt andet at holde vores parkeringsplads og toiletterne åbne, siger Jørgen Petersen, der har valgt at åbne for vintersport på banerne, efter at han forleden mødte flere skiløbere, der var kørt helt fra hovedstaden ned til Rønnede for at løbe på ski.