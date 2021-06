Skal vi stadig brænde hekse?

Se billedserie - Vi havde slet ikke lyst til at have en heks på bålet, men det er jo en tradition, siger Claus Hegelund. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Faxe - 23. juni 2021 kl. 21:07 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Børn og voksne nød musikken og fællesskabet ved Terslev Kirke omkring sankthansbålet, hvor der blev sagt meget om heksen.

Alle blev tjekket grundigt ved indgangen, og de tre, der ikke havde husket coronapasset, blev ikke lukket ind på det grønne areal neden for Terslev Kirke, hvor årets sankthansfesten stod i familiens tegn.

- Det er så skønt, at vi kan mødes igen. Vi er vel omkring et par hundrede, konstaterede menighedsrådets formand, Claus Hegelund, da han havde holdt båltalen, hvor han glædede sig over, at unge og gamle var samlet over helt landet for at nyde bålet og se flammerne til Drachmanns smukke midsommervise.

Claus Hegelund fortalte, at traditionen er et kludetæppe med stoflapper fra Mellemøsten, Tyskland og Skandinavien.

- En gang imellem er det nyttigt at tage vores traditioner op til et kritisk eftersyn, fx skikken med at anbringe en heks i form af en dukke på bålet. 1600-tallets hekseafbrænder var en form for kollektivt hysteri, og bannerførerne var del af den katolske kirke, fyrster og kongehuset. Det blev heldigvis stoppet af myndighederne i erkendelse af, at der ikke findes hekse, sagde han og fortalte at det først var oppe i 1900-tallet, at vi begyndte at sætte en heks på sankthansbålene i Danmark.

- Det er betydningsfuldt, at vi skaber og vedligeholder traditioner, der binder os sammen, både som familie og som folk, sagde Claus Hegelund og sluttede sin tale med at sige, at det er helt frivilligt, om man har lyst til at forholde sig til heksen i en selv, eller om man bare vil nyde stemningen omkring bålet.

Og så blev det tændt, og naturligvis var der en heks i, som futtede af på mindre end et minut på det knastørre bål, der hurtigt blev til gløder, som børnene kunne lave snobrød og pølser over på spejdernes snobrødspinde til en femkrone. Og hele overskuddet fra sankthansaften gik til dem.

- Det jeg planlagde aftenen sammen med vores sognepræst, Bo Scharff, så var der ingen af os, som havde lyst til at have en heks på bålet, men det er jo en tradition, som også betyder noget for børnene, så den kunne vi ikke fjerne, men det er en forfærdelig historie, der ligger bag, sagde Claus Hegelund, efter at Midsommervisen var sunget og orkestreret igen spillede op til børnedans.