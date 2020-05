Se billedserie Der er blevet holdt adskillige møder om skolestrukturen i Faxe Kommune, og fælles for dem har været, at det har været et emne, der kunne få forældre op af stolene. Foto Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Skal skolerne styres lokalt?

Faxe - 17. maj 2020 kl. 22:55 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved seneste møde i børn- og læringsudvalget besluttede et flertal i udvalget at vente med at besætte de ledige skolelederstillinger, for at diskutere, hvorvidt man skal ændre skolestrukturen i kommunen.

I følge formand for børn- og læringsudvalget, Mikkel Dam (LA) ligger der ikke nogen konkrete forslag for, hvordan skolestrukturen skal se ud i fremtiden, men han lægger ikke skjul på, at det kan komme på tale at gå fra områdeledelse til lokal struktur.

- Nu må vi se. Det kan være, at vi skal tilbage til lokal styring, det kan også være noget midt imellem. Nogle steder har områdeledelse fungeret rigtig godt, og andre steder, er det aldrig kommet til at fungere. Der er ingen, der siger, at man skal ændre på noget, der fungerer, men der er heller ingen, der siger, at man ikke skal ændre på noget, der ikke gør, siger udvalgsformanden.

