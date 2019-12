Borgerlisten vil have at samtlige 2.500 ansatte i Faxe Kommune ikke ryger i arbejdstiden. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Skal kommunen være røgfri?

Faxe - 14. december 2019 kl. 06:25 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge Kræftens Bekæmpelse ryger 16 procent af danskerne dagligt.

Hvis det samme gælder de ansatte i Faxe Kommune, så skal 400 ud af 2.500 medarbejdere snart kvitte smøgerne på egen hånd eller ved at deltage i et arbejdsgiverbetalt rygestopkursus.

Det er nemlig intentionen i et nyt politisk forslag fra Borgerlisten.

- Da vi drøftede en røgfri kommune for nogle år siden, var det indført syv steder, men nu er omkring 30 danske kommuner røgfri. Derfor mener vi, at tiden nu er moden til at gøre Faxe Kommune røgfri, siger borgerlistens gruppeformand René Tuekær til DAGBLADET.

- Det skal selvfølgelig først ske efter en grundig drøftelse i medarbejderorganisationen og med en rimelig frist på eksempelvis et helt år, så alle, der ryger, får mulighed for at deltage i et rygestopkursus, siger han.

René Tuekær er i sit civile virke leder af Hotherskolen i Hårlev, og han ønsker på den baggrund ikke nogen halve løsninger.

- Det med at personalet i en børneinstitution står ude på gaden og ryger, fordi de ikke må gøre det på matriklen sender et meget dårligt signal. Det er heller ikke hensigtsmæssigt, at de forlader matriklen, fordi det fratager børnene endnu mere af de ansattes opmærksomhed i arbejdstiden. Enten må man ryge i arbejdstiden, eller også skal kommunen være helt røgfri. Der er ikke nogen gode løsninger derimellem, mener René Tuekær.

Borgerlistens forslag om at ingen ansatte i Faxe Kommune må ryge arbejdstiden var sat på Faxe Byråds dagsorden torsdag aften, men ved mødets begyndelse rejste René Tuekær sig og trak forslaget tilbage, fordi der allerede er igangsat en røgfri proces i senior- og sundhedsudvalgets regi.

- Borgerlisten trækker sit forslag efter en debat i økonomiudvalget. Jeg syntes ikke, at debatten i økonomiudvalget var særlig god, men det har gjort, at vi har reflekteret over det, og vi vil ikke være skyld i en manglende proces i senior- og sundhedsudvalget. Men vi kan også se, at man åbenbart ikke helt har forstået vores forslag i forhold til det man drøfter i senior- og sundhedsudvalget. Det er jo et rent arbejdsgiverforslag, det vi kommer med, og vi syntes forslaget skal køre i økonomiudvalget og ikke i senior- og sundhedsudvalget som en del af en sundhedspolitik. Vi vælger at trække vores forslag, men det er ikke ensbetydende med, at det ikke kommer op på et andet tidspunkt, sagde René Tuekær.

Artiklen her bringes også i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og i Sjællandske Næstved lørdag den 14. december.

