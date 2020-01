Dorthe Adelsbech (V) håber, regelforenklings-udvalget kan blive forlænget. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Skal kampen mod bøvlede regler fortsætte?

Faxe - 10. januar 2020 kl. 06:34 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På under et år er det lykkedes for regelforenklingsudvalget i Faxe Kommune at finde halvanden million kroner i besparelser på indkøbsområdet, og derudover har udvalget senest besøgt Vibeengskolen, Dalby børnehuse og Plejecentrene, Sygeplejeenheden og Hjemmeplejen Faxe Øst.

Målet er at finde regler, der besværliggør hverdagen for personalet på kommunens institutioner, og der er masser at tage fat på.

- Vi kender nok alle sammen det der med, at der er arbejdsgange, der virker irriterende og unødvendige, og sådan et besøg er rigtig givtigt, for man får en chance som medarbejder for at fortælle om de ting, man bøvler med i hverdagen, fortæller formand for regelforenklingsudvalget, Dorthe Adelsbech (V).

Hun udgør sammen med Michael Christensen (K) og Mikkel Dam (LA) udvalget.

Regelforenklingsudvalget er nedsat for et år, og dermed er der ikke lagt op til, at arbejdet med at gøre hverdagen mindre bøvlet for kommunens medarbejdere skal fortsætte. Dorthe Adelsbech håber dog, at der vil være politisk opbakning til at lade arbejdet fortsætte.

- Personligt håber jeg på, at vi også fremover kan arbejde med kontinuerlig regelforenkling. Vi er blevet virkelig positivt modtaget de steder, hvor vi har været på besøg, og det har været en fed proces og et godt samarbejde. Og så er det jo også sjovt at være med til at bidrage med halvanden million til budgettet efter kun et halvt års arbejde, siger hun.

Det har kostet omkring 100.000 kroner at drive udvalget i et år.

