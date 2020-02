Der er blevet oprettet to Facebooksider med navnene »Lokallisten i Faxe Kommune« og »Lokallistenfaxe«, og de ser en smule bekendte ud.

Send til din ven. X Artiklen: Skal Borgerlisten have nyt navn? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skal Borgerlisten have nyt navn?

Faxe - 05. februar 2020 kl. 05:57 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To nye sider har set dagens lys på Facebook, og det har sat spekulationer i gang hos nogle borgere. Nogen har nemlig oprettet siderne »Lokallisten i Faxe Kommune« og »Lokallistenfaxe«, men der er ikke tale om et nyt parti, som stiller op til byrådet i Faxe Kommune. I stedet er det formanden for Borgerlisten i Faxe, Dorte Steinmetz Bagge, der har udvist rettidig omhu og på forhånd sikret sig navnene på de to sider.

Borgerlisten står nemlig i en situation, hvor Klaus Riskær Pedersen har skiftet navn på sit parti til netop Borgerlisten, og kommunale partier har ikke fortrinsret for folketingspartier, når det kommer til navne.

- Jeg har været inde og oprette de to sider, så der ikke var nogle andre, der tog dem. Klaus Riskær Pedersens parti er et folketingsparti, så vi har så at sige at gøre med de højere magter, og vi må nok sige, at der er en stor sandsynlighed for, at vi ikke kommer til at hedde Borgerlisten i fremtiden, siger Dorte Steinmetz Bagge.

Anbefaler navneskifte Hun understreger, at der ikke er tale om en officiel beslutning, men at det handler om at sikre sig navnet på siden for en sikkerheds skyld.

Den endelige beslutning skal tages på partiets generalforsamling den 5. marts, og derefter kigger man på, om det er aktuelt at beholde de to Facebook-sider.

- Vi kan jo ikke kigge i krystalkuglen og se, hvad der kommer ud af vores generalforsamling, men vi har drøftet det i bestyrelsen, og vi lægger op til et navneskifte siger Borgerlistens gruppeformand René Tuekær.



Borgerlisten fik L som partibogstav, efter Alternativet valgte Å som partibogstav i 2015. Foto: Morten Chas Overgaard



Han har bedt kommunaldirektør Thomas Eriksen undersøge, om det overhovedet er en mulighed at beholde navnet, så partiets medlemmer kender mulighederne, når der er generalforsamling.

Selvom bestyrelsen kommer til at anbefale, at man skifter navn til Lokallisten, så er René Tuekær ærgerlig over, at man ikke kan have Borgerlisten for sig selv.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, for vi holder af vores navn, og vi synes, det signalerer det, vi står for, men vi anerkender selvfølgelig også, at Folketinget er over kommunalbestyrelsen. På vores materiale står der »Borgerlisten - Lokallisten for hele Faxe Kommune«, og hvis det ender med, at vi skifter navn til Lokallisten, så kommer vores navn også til at passe med vores bogstav, så på den måde ville det give god mening, siger han.