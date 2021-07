Se billedserie Lørdag den 7. august fra klokken 12 holder Bearded Gentlemen's Club åbent hus i Industriparken 1 i Faxe, hvor der sælges pølser og brød fra grill, drikkevarer, popcorn og slush ice. Overskuddet går direkte til Knæk Cancer, og formålet er at fortælle mere om foreningen og dens indsamlinger. Familie, venner og andre nysgerrige er meget velkomne. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Skæggede gentlemen gør gode gerninger

Faxe - 30. juli 2021 kl. 17:16 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Foreningen Bearded Gentlemen's Club er et fællesskab i hele Danmark, som støtter sociale formål.

Det hele begyndte 7. november 2020, da Bearded Gentlemen's Club blev stiftet af Troels »Pita« Hansen, Jonathan »Bibob« Enevoldsen og Liam »The Goat« Fischer, der er henholdsvis præsident, vicepræsident og medstifter.

- Det kørte på Facebook, og allerede i december var vi 60 mand. Nu er vi nede 41 medlemmer. Der var nemlig nogle, som havde meldt sig ind kun med lidt dun på kinderne, så vi var nødt til at få ryddet lidt ud, siger præsidenten.

- Man skal have to centimeters skæg for at blive medlem. Det holder vi hårdt på, men hvis der er kvinder med fuldskæg, så skal de ikke igennem en prøveperiode. De er optaget lige med det samme, siger Martin »Miyagi« Kaiser og griner, da bestyrelsen er samlet hjemme i hans have i Faxe.

En meget social klub Martin Kaiser er road captain, hvilket betyder, at han planlægger klubbens ture og arrangementer. Kaldenavnet »Miyagi« referer til, at han dyrker kampsport på højt niveau og elsker japanske blankvåben.

De kalder hinanden for brødre, og det er de amerikanske motorcykelklubber, der er forbilledet, men Bearded Gentlemen`s Club kører ikke på motorcykler. Det er en demokratisk, social og aktiv klub for alle mænd med et vedligeholdt fuldskæg eller gedeskæg, der har et fællesskab og sammenhold på tværs af landet.

De hygger sig sammen og giver en hjælpende hånd til velgørende formål inden for Danmarks grænser.

- Under coronakrisen sad jeg herhjemme og var indespærret, og jeg var også alene ude på arbejdet. Min kampsportstræning var stoppet, og alt foreningsliv var stoppet. Så læste jeg om den her nye forening på Facebook og fandt ud af, at der var en masse mænd, der kedede sig og savnede selskab og mandehørm. Pludselig skrev 20 mand godmorgen til mig på Messenger, siger Martin Kaiser, der er selvstændig gulvlægger.

Foreningen har blandt andet også en tømrer, en asfaltarbejder, en højspændingsmontør, en personlig træner, en kok, en overkonstabel, en køkkenmontør, en sikkerhedsvagt, en maskinsnedker og en elektriker.

- Vi har sågar joket med, at vi burde lave et firma, der hedder Gentlemen´s Multiservice, fordi vi kan alt fra at skære din gris til at klippe din græsplæne, siger Martin Kaiser, der hurtigt blev et meget aktivt medlem, som var med til at indsamle 900 kilo tøj, som blev sorteret hos ham og kørt ind til de hjemløse på Vesterbro i Købehavn i de kolde måneder.

- Vi har samlet tøj til mødrehjælpen, og vi støtter børn med angst og Knæk Cancer hos TV2, hvor vi har et mål om at indsamle 25.000 kroner, fortæller Thomas »Bowler« Andersen og viser et badge frem, som de har fået lavet med tilladelse fra TV2. Han er manden med hatten og klubbens sekretær.

Hånd om hinanden Målet er, at alle medlemmer mødes fysisk fire gange om året, men indtil videre er det ikke sket. Blandt andet på grund af corona. Men der er en daglig digital kontakt, som betyder rigtig meget:

- En af vores brødre skrev på sin private Facebook, at livet var hård for ham, og at han egentlig ikke gad leve længere. Der smed jeg alt, hvad jeg havde i hænderne og kørte afsted til ham. Vi tog os en lang god snak, og inden for en halv time fik jeg ham samlet op. Nu har vi oprettet en ny gruppe på Facebook, der hedder Gentlemen´s vejledning og rådgivning. Vi er ikke psykologer, men vi lytter og hjælper hinanden. Og det er det fedeste ved vores foreningen, siger Martin Kaiser.

- Ja, vi taler om vores hverdagsproblemer og det er rigtig godt, siger Nikolai Helmersen, der webmaster.

- Vi har tidligere selvmordstruede og narkomaner i vores klub, og vi taler sammen om alt, siger Jonathan Enevoldsen.

- Folk er meget åbne om deres situation, for mig var det en byld, der blev åbnet op for, siger Troels Hansen.