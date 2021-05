Simon Aaen udstiller malerier og skulpturer på Emmaus

Simon Aaen udstiller malerier og bronzeskulpturer. I arbejdet med værkerne har flere ord og begreber virket som katalysator og inspiration for Simon Aaen.

I forbindelse med åbningen lørdag den 15. maj byder Galleri Emmaus på et glas vin og mulighed for at møde kunstneren, der er til stede hele dagen.