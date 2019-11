Sigtet: Han har fortjent at få den smerte, som jeg har haft

For der siger sigtede, at hun følges med en ven fra Herfølge for at mødes med to veninder i Haslev. Det er et tilfælde, at hun har butterflykniven i lommen. Og det er først, da sigtede ankommer til Haslev, at hun finder ud af, at hendes to veninder er sammen med hendes ekskæreste.