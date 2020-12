Siger farvel til Røde Kors Butikken efter 24 år

- Jeg er bange for at komme til at savne jobbet, siger Anette. Og det kan man godt forstå, for hun har været med næsten lige så længe som Røde Kors har haft genbrugsbutik i Haslev. Nærmere bestemt startede hun i 1996 og butikken åbnede et år tidligere.