Sidste omgang på scenen for Dan Laursen

Det blev ikke til en finaleplads i X Factor for Dan Laursen. Han blev som den første stemt ud af semifinalen fredag aften.

»I am, I am giant«.

Omkvædet til Calvin Harris' og Rag'n'Ball Mans hit er genkendeligt for de fleste, der har hørt radio de seneste måneder.