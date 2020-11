Når mørket sænker sig over Vordingborgvej, er stemningen høj i Wild West, som for tiden er lavet om til familierestaurant.

Sheriffen sadlede om: Det handler om at tilpasse sig

»Bournonvilles Wild West«. Her har virksomheder og større selskaber i årevis valfartet til for at kaste med lasso og danse square dance. Her er holdt bryllupsfester, sommerfester, firmafester, julefrokoster og masser af kurser, konferencer og team building. Alt sammen i bedste cowboystemning. Med bål, cowboyhatte og pistolskydning. Det er derude på den sjællandske prærie. Ude på Vordingborgvej. Lige syd for Dalby. Men det er ikke blevet en spøgelsesby, bare fordi banditten COVID-19 kom snigende og stak af med alle arrangementer. Ejeren har valgt at tilpasse forretningen efter, hvad der kan lade sig gøre.