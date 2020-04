Formand for børn- og læringsudvalget, Mikkel Dam (LA), er heller ikke glad for at spare på sfo'erne, men kommunens økonomi er så skidt kørende, at der skal spares på alle områder. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Sfo'er mærker sparekniven

Kommunens økonomi hænger i laser, og det går blandt andet ud over sfo’erne, der mister de penge, som de fik for kun et år siden.

Formand for børn- og læringsudvalget, Mikkel Dam (LA) sagde dengang, at der ikke stod noget til hinder for, at sfo-lederne kunne bruge midlerne til øgede normeringer, men her et år senere er virkeligheden en anden.

Da børn- og læringsudvalget sidste år valgte at flytte nogle af pengene til sfo'ernes normeringer over til de såkaldte »aktivitetsmidler«, skete det under højlydte protester fra pædagogernes brancheorganisation BUPL.

