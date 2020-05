Senior- og sundhedsudvalget har besluttet at indskærpe overfor Plejecentret Søndervang at, de skal overholde retningslinjerne. Her ses centerleder Niclas Fuglø. Foto: Kathrine Harvey

Senior- og sundhedsudvalget sender reprimande til plejecenter

»Senior- og sundhedsudvalget forventer, at plejecenteret Søndervang følger myndighedernes retningslinjer for besøg af pårørende. Der skal være mulighed for besøg på udearealer og mulighed for fleksible tidspunkter for besøg. Faxe Kommunes administration er behjælpelig medvejledning til praktisk gennemførelse af besøgene«, står der i referatet fra tirsdagens udvalgsmøde.

Plejecentret Søndervang er kommet i vælten, efter at pårørende i avisen har udtrykt frustration over, at plejecentret ikke ville tillade udendørsbesøg. Nu har Senior- og Sundhedsvalget taget affære og indskærpet, at plejecentret skal følge myndighedernes retningslinjer for pårørende:

Pårørende har råbt højt de sidste uger for at få lov til at besøge deres pårørende på Plejecentret Søndervang. Senior- og sundhedsudvalget sender derfor nu en indskærpelse til den selvejende institution.

