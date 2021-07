Sendte sexvideo til kvinde: Nu afpresses han

En ung mand fra Haslev har henvendt sig til politiet, efter at han er blevet afpresset for et større pengebeløb over de sociale medier. Han har sendt en video med seksuelt indhold over Skype til en kvinde og nu truer ukendte gerningsmænd med at offentliggøre videoen, hvis ikke den unge mand betaler.