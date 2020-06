Send til din ven. X Artiklen: Seks mænd dømt for tyveri og røveri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seks mænd dømt for tyveri og røveri

Seks unge mænd er idømt op til to et halvt års fængsel for biltyverier og røveri.

Faxe - 28. juni 2020 kl. 08:03 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Næstved afsagde i går dom i en sag, hvor seks unge mænd i alderen 20 til 25 år var tiltalt for tyverier fra bilforhandlere og autoværksteder på Midt- og Sydsjælland. Straffen blev fastsat til fængselsstraffe på mellem 10 måneder og to et halvt år.

Der er tale om i alt 10 tyverier og forsøg på tyveri, der blev begået i starten af 2020 i Dianalund, Sorø, Holmegaard, Næstved og Køge.

Derudover blev tre af de tiltalte ligeledes dømt for et røveri mod en vareleverandør i Haslev, hvor udbyttet var en ramme Cult Shaker og en mobiltelefon.

- Røveriet er en skærpende omstændighed, der gjorde, at flere af de dømte fik to et halvt års fængsel, siger Iben Grønbæk, der var anklager i sagen, som har strakt sig over fem retsdage siden den 15. juni.

Gode vidner og dna Sagen begyndte, da politiet den 21. januar blev kaldt ud til et groft røveriet på Lindhardsvej i Haslev, hvor tre gerningsmænd slog en fragtmand på et varelager i hovedet og stjal en kasse Cult Shakers og en kasse Red Bull.

Den ene af disse gerningsmand gik igen 24. januar, da politiet modtog en anmeldelse om, at nogle unge mænd var i færd med at stjæle en BMW X5, der stod parkeret på ladet af en autotransporter på Nordmarksvej i Sorø.

Ved politiets ankomst blev to af de unge mænd anholdt, og de har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Under politiets efterforskning af sagen, fremkom der beviser i sagerne om biltyveri fra forhandlere og værksteder, herunder en Chevrolet Corvette sportsvogn. Og der kunne således 22. maj rejses tiltale mod de nu seks dømte. Og undervejs i sagen blev yderligere to af de unge mænd varetægtsfængslet.

- Det var både vidner, dna-spor og telefonbeskeder og data mellem deres mobiltelefoner, som gjorde, at de kunne dømmes, og jeg er tilfreds med dommen, der ligger lidt lavere end det straffeniveau jeg procederede for i retten, siger Iben Grønbæk.

Retten fandt det bevist, at flere af forholdene var af særligt grov beskaffenhed med henvisning til udførelsesmåden og værdien af det stjålne.

Bedrageri og knivlov I strafudmålingen er der også medregnet yderligere forhold om brugstyveri af motorkøretøj, databedrageri og overtrædelse af knivloven.

Alle de seks dømte mænd har udbedt sig op til 14 dages betænkningstid i forhold til, om de vil anke deres dom til landsretten.