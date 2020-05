Se billedserie Frihedskæmperne kom frem i lyset med deres våben og blev hyldet af Haslev og omengs befolkning. Foto: Faxe Kommunes Arkiver

Se film fra før, under og efter krigsårene

Det Danske Filminstitut har været i arkivet i anledning af 75-året for befrielsen. 10 af de gamle film er fra Faxe-området. Dertil kommer en helt unik film fra Haslev.

Man har den seneste måned kunnet se en knap 22 minutter lang film på www.vimeo.com.

Filmen er lagt op af Faxe Kommunes Arkiver, og den er lavet af Lokalkomiteens Presse- og Kolportagegruppe i Haslev, der beskriver kapitulationen og befrielsesdagene i maj 1945.

Der er tale om en helt unik film, som viser Jernbanegade fyldt med glade mennesker, og frihedskæmpere i Irmas gård med deres våben.

Der er optagelser som viser Carl J. Ulrichs købmandsgård, og man ser gårdejer Fløytrup og Dr. Gøtzsche vende hjem til Haslev fra Frøslevlejren og blive modtaget af deres glade hustruer og folkemængden.

Og den mørke side af besættelsen skildres også i form af en tyskerpige, der får kortklipning og ydmyges offentligt med teksten:

»Den mørke Middelalder var ved at brede sig i Haslev; - en 'feltmadres' befriet for Krølhaaret«.

- Det er selvtægt, sådan var det jo. Vi viste filmen som fyraftensfilm for nylig, og vi valgte først at gøre den tilgængelig nu af hensyn til pigen. Man ser også hvordan modstandsfolkene kommer hende til undsætning ved at sprede folk og skabe ro og orden. De er heltene i hele filmen, siger Marianne Rimmen Raasted, der er leder af Faxe Kommunes Arkiver.

Filmen kan ses her: https://vimeo.com/398776168?fbclid=IwAR3EIrcxmyFtK2EcG4SENjAdgcReY-et6mqZuYgsXmwve_V7ttXThclgH18

Filmene fra filminstituttet

I år er det 150 år siden, at stationsbyens Haslev blev grundlagt med jernbanens åbning.

I befrielsesåret for 2. Verdenskrigs afslutning fejrede Haslev byens 75 års fødselsdag og på en syv minutter lang stumfilm ser man, byrådsmedlemmerne foran Rådhuset i Frederiksgade og ved den nye stationsbygning. Der er flagsmykkede gader og optog gennem byen.

Der er også optagelser fra Haslev Kirke, og festdagen sluttes med et spektakulært fyrværkeri.

Den og ni andre lokale film er netop lagt ud på Filmcentralens hjemmeside under Det Danske Filminstitut, der i anledning af 75-året for befrielsen har samlet film fra hele Danmark, som man kan klikke sig ind på via et kort.

Filmene er formidlet af filmarkivar og historiker Katrine Madsbjerg, der nuancerer fortællingen om befrielsen der for mange mennesker var en glædesaften, der dog også havde en skyggeside i form af likvideringer, hævndrab, tyverier og sabotage. Og for nogle var det afslutningen på et liv under jorden, i fangenskab, på flugt eller i tyskernes sold.

Man kan også følge Konservativ Ungdoms landslejer i parken ved Bregentved Slot under besættelsen i 1940, men det er ikke kun krigsårene, der skildres i filmsamlingen.

Således kan man i en film fra juni 1912 se mejeridrift på Trifolium, der var et herregårdsmejeri, som blev opført i Haslev i 1899 og fungerede indtil 1949.

Man ser malkepigerne side bænket oven på mælketankvognen på vejen ud til marken, hvor der håndmalkes, mens hele bearbejdningsprocessen til mælk og smør foregår i Trifoliums maskiner.

I en film fra 1929 følger man en sprængning og transporten af kalk med tipvognstog nede i Danmarks største kalkbrud i Faxe, set oppe fra et fly.

Og vi følger også dagligdagen i 1911, da omtrent hver femte mand på Faxeegnen arbejdede på akkord i kalkbruddet, dengang brydningen foregik ved sprængning med dynamit, hvorefter de løse stenpartier blev brækket ned og sorteret med hænderne. Almindeligvis kunne et hold på to stenbrudsarbejdere bryde to kubikfavne om ugen, som svarer til knap 13,5 kubikmeter kalk.

Der er også tre film fra Julemærkehjemmet på Lindersvoldvej 5, hvor Tvind i dag har højskole.

I en optagelse fra 1939 ser man nogle af de 120 drenge arbejde i hver deres kolonihave. Der var selvfølgelig også tid til at spille fodbold, en udflugt til stranden med badning, leg i sandet og håndmadder. Drengenes gennemsnitlige vægtforøgelse var dengang 3,9 kilo efter et ophold på Julemærkehjemmet, og topscoreren tog 14 kilo på.

De 10 korte film kan ses her: https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/tema/nu-er-krigen-og-eventyret-forbi-befrielsen-paa-film