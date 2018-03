Kombinationen af kulde, vind og bølger har skabt dette unikke "is-hus" ned til Faxe Bugt. Et syn, som fik nysgerrige til at valfarte til stedet i weekenden.

Se de vilde billeder: Hus iklædt ispanser

Men der er som sådan ikke sket »noget« med huset ved stranden i Faxe Ladeplads andet end at naturen - igen i år - har vist tænder med en kraftig påske-østenvind og minusgrader. Og igen i år betyder det, at isen lægger sig som en tyk glasur over huset.

Så smukt og spektakulært er synet, at folk valfarter til for at få et glimt af huset inden glasuren smelter - og det uanset at frostgraderne og vinden tilsammen gør det til en endog meget kold udflugt.