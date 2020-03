Mange familier og kærestepar havde lørdag fundet vej til Faxe Kalkbrud for at nyde det gode vejr. Foto: Simon de Visme

Se billederne fra et nedlukket land: Ikke alle steder er mennesketomme

Blandt andet har mange taget turen ud til Faxe Kalkbrud, hvor der også er rig mulighed for at holde behørig afstand. Andre udnyttede tiden til at få istandsat sejlbåden, inden den skal have årets første tur i vandet.