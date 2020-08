Se billedserie Tyrekalven her er af racen Galloway. Racens hårdførdhed gør, at den kan holde til at leve udenfor hele året. Foto: Nadia Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Søde køer lokkede københavnske seniorturister i bus til egnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Søde køer lokkede københavnske seniorturister i bus til egnen

Frilandskøerne var i fokus, da en københavnsk seniorklub mandag tog på tur til på Babberup Gammelgaard.

Faxe - 13. august 2020 kl. 18:04 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oprindeligt var det Facebook-opslag om søde køer, der mandag lokkede omtrent 20 pensionister fra København til Haslev-egnen for at besøge Babberup Gammelgaard. Det fortæller Helle Møller der er formand for afdelingsbestyrelsen Tranehavegård beliggende i Kongens Enghave i København.

- De har sådan nogle navnekonkurrencer af køerne og fine billeder af dem på Facebook. Efter at have set billederne, tog jeg kontakt til en af ejerne Lotte Pia Uttrup, og forhørte mig om muligheden for besøg, fortæller Helle Møller om anledningen til dagens visit.

Selvom alle køer kan være søde, er det ikke hvilke som helst kvæghold der drives på Babberup Gammelgaard, som dagens turister i alderen 80+ denne mandag skal besøge. Galloway-kvæget, som racen er, står nemlig ude året rundt, og der er fokus på bæredygtighed i kvægholdet.

- De får blandt andet overskudsmad fra de lokale forretninger, som vi kører rundt og samler ind, fortæller Lotte Pia Uttrup.

Flere køer Første stop på pensionisternes tur er dog ikke ved køerne men ved gårdbutikken, hvor pensionisterne køber kød fra det slagtede frilandskvæg.

- Vi har gerne villet besøge stedet siden sidste år, men det har først kunnet lade sig gøre nu, fortæller Helle Møller.

På Babberup Gammelgaard har opdrættet og holdet af køer været i gang siden 2018.

- Vi startede med tre frysere, men efterspørgslen er så stor, at vi har måtte anskaffe os flere køer og frysere. Køerne får lov til at græsse på Lystrup Gods' arealer. Vi vil gerne have, at køerne har et godt liv, forklarer Lotte Pia Uttrup, der selv er uddannet bygningsingeniør og arbejder »deltid« på at drive gården sammen med medejer, deltidslandmand og investor Hans-Christian Rasmussen.

- Vi bruger omtrent 10 timer om dagen på køerne, så kører vi rundt og henter overskudsmad fra de lokale forretninger, forklarer Hans-Christian Rasmussen.

Naturgræsning De københavnske turister, er begejstrede over turen på landet.

- Her er så dejligt, dog kunne gårdspladsen godt være mere rollatorvenlig, siger hun med henvisning til de mange små sten, som præger gårdspladsens areal.

Efter stoppet i gårdbutikken bliver dagens gæster kørt ud på markerne for at se turens omdrejningspunkt, nemlig køerne.

- Iiih hvor er de søde udbryder, en af pensionisterne da de står af bussen ved de 15 tyrekalve.

- Det er så dejligt, at komme lidt ud på tur, fortæller Lise Schønberg, der også er med på turen.

Hvorefter deltidslandmand Hans-Christian Rasmussen hælder overskudsrugbrødet ud til køerne, som et supplement til tyrekalvenes græsning.

- Arealerne, de står på, skal afgræsses, de kan ikke dyrkes. Foruden de 15 tyrekalve, vi har her, så har vi blandt andet også seks der står i skoven. Galloway-racen er valgt, så de kan tåle at stå udenfor hele året rundt, forklarer han.

Da gæsterne er færdige med at kigge på køerne, bliver de kørt videre til Jomfruens Egede, som er dagens sidste stop, inden turen går tilbage mod København.

- Det er vores første arrangement på denne måde, men vi har virkelig fået blod på tanden, forklarer Lotte Pia Uttrup, om dagens besøg af de københavnske pensionister.