Se billederne: Skaterne kører videre

Faxe - 12. juli 2019 kl. 19:23 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knallert-bøller skal ikke ødelægge sommeren for skaterne i Faxe Ladeplads. Her er fællesskabet og de gode oplevelser i højsædet.

Det er knap en måned siden skaterbanen ved Hylleholthallen blev genindviet.

Selve indvielses-festen regnede godt nok væk, men siden er banen blevet brugt hver eneste dag.

- Det er sådan noget, der gør mig virkeligt glad. At de her unge drenge bruger banen hver dag. Vi halvgamle er her jo kun selv i weekenderne, siger Bertram Storgaard.

Arbejdet med at renovere banen - og ikke mindst med at etablere nogle hyggekroge - gik i gang i april.

Alt er udført frivilligt. At skaterne selv med støtte fra Faxe Ladeplads Idrætsforening personificeret ved Tom Hammer.

- Der manglede et flow på banen, så man kan køre rundt uden at skulle standse, og så manglede der et sted at være social, forklarer Jonas Baker.

Men der er kommet malurt i skaternes bæger. For siden genåbningen er banen og omgivelserne blevet hærget af andre unge.

- De kører rundt og venter på at vi smutter. Så kommer de herhen og tænder bål og ødelægger tingene, forklarer Mads Frost.

- Vi har prøvet dialog. Inviteret dem til at være med - pladsen er jo i udgangspunktet for alle, der kan finde ud af at opføre sig ordentligt, tilføjer Bertram Storgaard.

Størstedelen af de stole, skaterne har bygget ud af gamle skateboards er brændt i stykker, asfalten på banen er ødelagt.

- Det er vi virkeligt ærgerlige over. Men vi har også besluttet os for, at vores opgave er at sørge for at her fortsat er fedt at være. For os selv - men allermest for de yngre drenge, der er begyndt at komme hernede, siger Bertram Storgaard.

