Se billedserie Der var fuldt hus til begge påskevandringer på Camp Adventure - det på trods af, at påskevejret langt fra viste sig fra sin bedste side. Foto: Kim Rasmussen

Se billederne: Så langt er Camp Adventure kommet

Faxe - 30. marts 2018 kl. 18:17 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var tændt op i pejsen i varmestuen på førstesal i Camp Adventures hovedbygning, og der var stuvende fyldt. Alle fremmødte havde blå plastikovertræk på vinterstøvlerne, og det var nødvendigt, for under plastikken var alle støvler beklædt med et lag af nyfalden sne.

Torsdag inviterede Camp Adventure til påskevandring på den del af den nye boardwalk, der allerede står færdig. Boardwalken skal lede besøgende gennem skoven hen til det Udsigtstårn, der fremover skal trække folk til Sydsjælland - ikke bare fra hele landet, men fra hele Skandinavien.

- Da vi gik i gang med projektet tog vi rundt i Europa og besøgte forskellige udsigtstårne, for der ligger faktisk ingen i Skandinavien, fortalte Kasper Larsen, der er forretningsudvikler hos Camp Adventure, inden turen gik ud i det sneklædte og idylliske landskab.

Mia og Jens Thomsen var nogle af dem, der havde trodset snedriverne for at se, hvor langt Camp Adventure er nået med projektet. De bor i Toksværd, og de glæder sig til at besøge parken, når tårnet står færdigt.

- Vi bor så tæt på, at vi næsten kan gå herhen, og det var her i området, vi legede, da jeg var barn, fortalte Jens Thomsen.

De har sammen med resten af familien allerede planlagt en tur mere, efter november, hvor tårnet forventes at stå klar. De håber at udsigtstårnet kan være med til at tiltrække flere mennesker til området.

- Det er et interessant projekt, og hvis de også kan lave nogle overnatningsmuligheder eller et campingområde, så kan det blive rigtig godt, lød det fra Jens Thomsen.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der blev bringes i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og i Sjællandske Næstved lørdag den 31. marts

