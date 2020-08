Se billederne: Rønnedebørn blev endelig konfirmeret

Se billedserie Rønnedehallen lagde rum til konfirmationen, der blev en anderledes, men også meget personlig affære. Foto: Morten Chas Overgaard

Faxe - 29. august 2020 kl. 14:29 Af Morten Chas Overgaard

Konfirmationen er en lang tradition i Danmark, og er der noget, danskere værner om, så er det traditioner. Traditionerne skal også helst skal foregå, som de plejer, men når verden så bliver ramt af en pandemi, så må man gøre op med sig selv, hvilke traditioner, der er vigtigst.

- Vi kunne på ingen måde holde konfirmationen i Kongsted Kirke. Kirken er 800 år gammel og fredet på alle leder og kanter, så derfor må den ikke bare gøres rent - man må for eksempel ikke bruge sprit i kirken, for det kan den ikke tåle. Derfor blev vi nødt til at gøre noget andet, og for forældrene var det vigtigt, at det blev den rigtige dato, og at man kunne have gæster med, og det endte altså med at blive Rønnedehallen, fortæller sognepræst Jeanette Capion, der ikke har haft ret mange fridage de sidste tre uger.

Hun har slidt og slæbt for at få enderne til at mødes, men hun har også fået hjælp, for allerede fredag mødte et hold af forældre op i Rønnedehallen, for at omdanne den til en rigtig kirke.

- Det var lidt af en kamel at sluge, at det skulle foregå i hallen, men når vi snakker med de unge, kan vi høre, at de ikke tager den del af det så tungt. De vil faktisk bare gerne konfirmeres sammen med deres venner og så selvfølgelig se deres familie, så vi har gået og gjort klar, fortæller Heidi Broge Nielsen, der er mor til Celina, der blev konfirmeret lørdag formiddag.

»Kirken« var pyntet op med flag, som konfirmanderne har fået af Kongsted Kirke, og mellem flagene stod stueplanter i alle afskygninger, og det var alle nogen, som forældre havde medbragt.

- Alle har haft en plante med, og det har faktisk været ret hyggeligt på en anderledes måde at mødes med de andre forældre og lave en konfirmation til de unge, der er så personlig. Det bliver i hvert fald en konfirmation, man kan huske griner Heidi Broge Nielsen.

