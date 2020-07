Se billederne: Nazisymbol eller ej - ny udstilling skal skabe debat

Se billedserie Det omdiskuterede nazisymbol ses på den ene side af museets facade ud mod Ny Strandvej.

Udstillingen "Krigen og Klimakrisen trækker paralleller fra nutiden til 2.verdenskrig. Målet er at skabe debat, forklarer direktør for Østsjællands Museum.

Faxe - 22. juli 2020

I det første rum, man kommer ind i, er der videomontager af marcherende tyske soldater og militærpropelfly, der flyver over Danmark. På gulvet er der klistret flyvesedler fast, der fortæller, at Danmark er blevet besat. Udstillingen »Krigen og Klimakrisen starter med begyndelsen af de mørke år i Danmark, hvor landet blev besat under 2.verdenskrig.

- Udstillingen skal fortælle, hvordan besættelsestiden forløb i lokalområdet i Stevns og Faxe, forklarer direktør for Østsjællands Museum Peter Gravlund Nielsen.

Udstillingen skal sammenligne og skabe refleksion over nutidens klimakrise, coronakrise og datidens besættelsestid.

- Da vi sad og udviklede udstillingen, gik det op for os, at man under krigen prøvede at få folk til kun at spise kød en gang om ugen. Man ville også have dem til ikke at smide mad og tøj væk. Det er jo fuldstændigt den samme adfærd, vi er begyndt at tillægge os frivilligt i dag, forklarer han.

Fordi der var mangel på mad og tøj blev der også dengang udviklet alternative løsninger.

- Om natten blev våben kastet ned over området af englænderne via fly. Men faldskærmene røg ikke bare i skraldespanden. De var sindssygt attraktive at få fat i, fortæller Peter Gravlund Nielsen.

Faldskærmene var nemlig lavet af tætvævet silke, og de blev derfor brugt til for eksempel at lave brudekjoler med.

- Læder var også en mangelvare, og derfor begyndte man at også at garve rødspætteskind og havtaske til at lave sko og tasker af, forklarer han.

Nazisymbol skal huskes Dette er dog ikke, hvad udstillingen blev bemærket for i sidste uge, da museet - eller rettere museets facade kom i fokus i de medierne.

På banneret ud mod Ny Strandvej i Faxe er der nemlig placeret et nazisymbol halvt dækket af Dannebrog, hvilket blev heftigt diskuteret på de sociale medier.

Direktøren understreger, at museet ikke har valgt banneret for at provokere, men at de gerne på en enkelt måde ville illustrere, hvad udstillingen handlede om.

- Der er ingen tvivl om, at nazisymbolet er utrolig stærkt og enormt negativt ladet. Vi er blevet beskyldt for at hylde nazismen, og det gør vi altså ikke. Symbolet er også en del af fortællingen om besættelsen, lyder det fra Peter Gravlund Nielsen.

Han mener, at man ikke skal være så berøringsangst, da nazisymbolet fortæller noget om historien.

- Når man har gået igennem udstillingen, mener jeg ikke, at man er i tvivl om, at nazistyret var forfærdeligt, siger han.

Vil skabe debat Og museerne er essentielle for, at folk husker historien.

- Vi har en vigtig rolle i at ligge inde med den rigtige viden, og der mener jeg, at vi er vigtige i forhold til samfundsdebatten, så det hele ikke ender i fake news. En af museets vigtigste roller er netop at skabe en kvalificeret og konstruktiv debat, uddyber Peter Gravlund Nielsen.

Og debatskabende er udstillingen netop. Undervejs bliver der løbende draget paralleller til nutiden. Både klimakrisen men også coronakrisen. Under et billede af Hitler - i øvrigt udstillingens eneste - er der et billede, der er taget i forbindelse med en demonstration i maj måned, hvor der blev demonstreret for danskernes frihedsrettigheder under coronakrisen.

- Vi vil gerne have folk til at diskutere det, der sker nu, og sammenligne med fortiden, siger museumsinspektøren.

Derfor er der også en Iphone udstillet side om side med datidens telefoner.

- Vi vil også gerne sætte fokus på den overvågning, der var dengang, og skabe debat i forhold til nutiden. Nu er der en cornoa-app, man kan installere, som registrerer, hvor folk har været, det er også en slags overvågning af borgerne. Den diskussion vil vi gerne starte, siger Peter Gravlund Nielsen.

Foruden montrer med forskellige rekvisitter fra besættelsestiden i Faxe og Stevns er der videoer og historiske fortællinger om krigen, modstandsfolk og livet dengang.

Udstillingen kan ses resten af året på Østjællands Museum alle dage fra 10-17.