Se billedserie Ældreminister Thyra Frank (LA) hilste blandt andet på Karen Hansen, der faktisk havde besøgt Lottehjemmet, hvor ministeren var forstander fra 1988 til 2011, for 15 år siden. - Vi fik krebinetter, og de smagte så godt. Det var et dejligt sted, fortalte Karen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Se billederne: Minister modtaget med sang og musik

Faxe - 16. april 2018 kl. 17:38 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældreminister Thyra Frank besøgte mandag plejehjemmet Solhavecentret i Karise.

Hun blev mødt af beboere og medarbejdere og kommunens nyansatte musikpædagog, Jens Christian Molge, i fuld sang og guitarspil, ved ankomsten.

- Hvor er det dejligt at se og høre. Jeg er ikke i tvivl om, at musik gør en forskel. Den giver livsglæde og samler, og der er plads for den enkelte til at være med i det omfang, man kan og vil, bemærkede ministeren.

Hun gav sig god tid til at gå rundt og give hånd til og snakke med både beboere og personale, mens hun blev vist rundt i huset af delegationen fra Faxe Kommune.

Den bestod i dagens anledning af Tina Norking, centerchef for sundhed og pleje i Faxe Kommune, Anette Falk, områdeleder for plejecentrene i Faxe Øst (Karise, Dalby, Faxe og Faxe Ladeplads), Lone Bækø, daglig leder af Solhavecentret siden oktober, Dorthe Egede Borg (V), formand for senior- og sundhedsudvalget samt udvalgsmedlem Marianne Ørgaard (Borgerlisten).

- Det er med musik lige som med mad, som beboerne her på Solhavecentret også selv er med til at lave med deres geniale koncept Månedens Kok. Det er ting, der rører sanserne, og dem har alle mennesker, uanset alder og helbred, brug for at få rørt. Det samme gælder kroppen, og det var dejligt at se et træningsmiljø, hvor man kan sidde og kigge ud af vinduet og følge med i tingene og se naturen forandre sig med årstiderne, mens man samtidig bruger sin krop i en træningsmaskine, sagde Thyra Frank til sn.dk ovenpå besøget.

