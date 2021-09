Se billederne: Man kan blive helt nyforelsket igen

For de anslået 250 personer, der var mødt op allerede klokken 17 for at overvære indvielsen af Kalkens Historie i Folkets Park ved Faxe Ladeplads Station er jo i sig selv en hel artikel værd.

Og med en hård deadline - avisens trykstart her fredag aften - over hovedet, så trak redaktøren et hårdt valg: I stedet for at se, hvor mange enkelt-elementer, der kunne nås på en time, så gik turen i stedet af de mange, smalle trappetrin op til taget af Lhoist Faxe Kalks store silo på havnen. For om ikke at få andet, så få et overblik.