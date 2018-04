Se billedserie Støbejern er en af de ting, der er rigtig populære på livsstilsmessen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Livsnyderi i fantastiske omgivelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Livsnyderi i fantastiske omgivelser

Faxe - 30. april 2018 kl. 15:30 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man holder livsstilsmesse gør det ikke noget, at omgivelserne også er lækre, og i den disciplin må man sige, at Gisselfeld Kloster ligger i den absolutte superliga. Med et par ubetydelige skyer, der spejlede sig i det blanke vand, som omgav det smukke slot, var der lagt op til en dag, hvor gæsterne kunne pleje både smagsløg og inspiration.

En af de stande, der fik en del hoveder til at dreje, var Øsdal Design. Virksomheden laver møbler, der ved første øjekast ser normale ud, men når man kigger bedre efter, opdager man, at alle møblerne har en ting til fælles: De er lavet af Europa-paller.

- Vi startede i en virksomhed, der køber og sælger brugte paller, men vi kunne mærke, at der var stor efterspørgsel efter pallerne fra folk, der enten selv ville lave møbler af dem, eller få nogen til at lave dem. På et tidspunkt sagde min chef »Hvis jeg får ét spørgsmål til, om hvorvidt vi kan lave møbler, så gør vi det, og det gjorde vi så, fortæller Camilla Sørensen, der designer alle møblerne selv.

Blandt varerne er sofaer, vinreoler, lænestole, der er gamle kabeltromler, som er savet igennem og udstyret med et sæde lavet af halvpaller og Camilla Sørensens egen favorit - nemlig bogkasser, som man kan hænge op på væggen.

Hun finder blandt andet inspiration på Instagram, og hendes design er blevet så populært, at firmaet, der består af hende og to kollegaer, nu har en venteliste frem til juli måned. Håbet er at Øsdal Design skal blive noget, som folk kender.

- Vi vil gerne have, at folk tænker på os, hvis de hører ordet »pallemøbler«, siger hun.

Hyggelige omgivelser

Lænestolene var i hvert fald populære i middagssolen, og Lisbeth Hansen og Helle Audkjær havde indtaget dem, for at planlægge resten af eftermiddagen. De er kusiner fra henholdsvis Allerød og Bjæverskov, og selvom livsstilmesser ikke er ukendt territorium for dem, er det faktisk første gang, de er på Gisselfeld.

- Vi plejer faktisk at tage på Ledreborg, men deres livsstilmesse ligger oven i min ferie, så vi besluttede at tage her forbi i stedet, siger Lisbeth Hansen.

Poserne var endnu ikke fyldt helt til bristepunktet, men det kunne stadig nås, for de to kusiner havde endnu ikke været hele vejen rundt. Dagen skulle nydes, og det var ikke svært i det gode vejr.

- Det er rigtig hyggelige omgivelser, og så er det jo også bare dejligt at være sammen, lød det fra Helle Audkjær.

Livsstilmessen varede indtil søndag eftermiddag, hvor de mange udstillere kunne pakke naturslik, pølser, skulpturer, blomster og pallemøbler sammen og få sig et velfortjent hvil.

Net-artiklen her bringes i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og i Sjællandske Næstved mandag den 30. april.

Du kan købe adgang til at læse resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink