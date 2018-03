Se billederne: Hus iklædt ispanser

Se billedserie Et sommerhus ned til Faxe Bugt er blevet forsynet med et ispanser. Det er kombinationen af stærk blæst, kulde og bølger, der har givet huset det flotte udseende, som i weekenden tiltrak mange nysgerrige. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Faxe - 19. marts 2018

Et tykt ispanser har lagt sig over et sommerhus, som ligger helt ud til Faxe Bugt ved Fakse Ladeplads. Kombinationen af kraftig blæst, store bølger og isende kulde har forsynet sommerhuset med et tykt lag is på den side, der vender ud mod havet.

Det tilisede hus fik i weekenden nysgerrige til at strømme til, for at se det særprægede syn.

Vil man se det flotte syn, skal man i øvrigt skynde sig, for vejret skifter ifølge DMI, så vi de næste dage får varmegrader.

Det er ikke første gang at sommerhusejerne oplever, at deres huse iser til. Også i 2010 blev flere huse ud til bugten forsynet med et ispanser.