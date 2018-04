Se billedserie Medaljevindere og lokale ildsjæle blev fejret torsdag aften. Foto: Morten Chas Overgaard

Se billederne: Hårdt arbejde blev fortjent belønnet

Faxe - 06. april 2018 kl. 17:22 Af Morten Chas Overgaard

Talent er ikke nok i sig selv, hvis man vil være blandt de bedste. Det skal plejes med masser af træning, og det bliver der virkelig gjort i idrætsforeningerne rundt omkring i Faxe Kommune. Torsdag aften blev alle dem, der knokler for deres sport i sådan en grad, at de er med til at sætte Faxe Kommune på landkortet, hyldet i kommunens store prisuddeling, og den nye formand for plan- og kulturudvalget, René Tuekær, skulle for første gang prøve at holde styr på de mange medaljevindere.

Det var dog ikke kun mesterskabs-priser, der skulle uddeles, for aftenen startede med uddelingen af fritidsprisen, der gik til den afgående formand for folkeoplysningsudvalget, Johnny Andersen.

Han har i en halv menneskealder haft en finger med i en lang række foreninger og sportsklubber i Haslev, og så plejer han at stå på den anden side af prisoverrækkelsen.

- Jeg er vant til at være med til at finde ud af, hvem der skal have priserne, men den her havde jeg ikke set komme, sagde Johnny Andersen i sin takketale.

Han startede som FDF-spejder som ti-årig - en forening han i øvrigt stadig er aktiv i.

- Når man først en gang har været frivillig, så glemmer man, hvordan man sidder på hænderne. Nu har jeg siddet otte år som medlem af bestyrelsen og otte år som formand, men jeg synes ikke, man skal gro fast, og der er en grund til at forruden er større end bagruden. Det handler om at kigge fremad, og jeg kommer ikke til at stoppe med at være aktiv frivillig, siger Johnny Andersen.

