Se billederne: Fortiden og nutiden forenet i kunst, kridt, kalk og knogler

- Udstillingen handler om vores allesammens undergrund. Det er den vi fejrer med udstillingen her. Kronen på værket er mosasaur-skellettet - 9,5 meter langt - men der er rigtig mange andre guldfund rundt om på udstillingen. Nogen vil bemærke, at Danmarks smukkeste søstjerne er fundet i Jylland - dét må vi altså have lavet om på, så vi må ud i kalken på Stevns og i faxe og finde et, der er flottere. Jeg håber, at udstillingens gæster vil gå herfra med et indstyk af, at: wauw, her er sgu da sket noget på stedet her, sagde han.