Se billederne: Et nyt museum under opbygning

Faxe - 26. maj 2018 kl. 10:32 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Avisen har været med et smugkig med museumsdirektør Orla Madsen, Østsjællands Museum, indenfor på det gamle rådhus i Faxe.

Hvis alt går efter planen åbnes dørene her til et nyt museum i foråret 2019.

- Kan du ikke se det for dig? Det her rum er fantastisk. Her er så meget god plads og lysindfaldet giver så mange muligheder for at bygge udstillingen flot op, lyder det begejstret fra museumsdirektøren, da han åbner glasdøren ind til det, der allermest ligner en byggeplads, hvor arbejdsmændene har skulle se, hvor meget de har kunnet slå til med den store hammer...

De overplastrede skilte på indgangspartiet vidner om, at bygningen på Rådhusvej 2 indtil for få år siden blandt andet husede kommunens jobcenter og lokalpolitistationskontor.

Det er i det gamle jobcenter, selve udstillingen på det nye museum skal bygges op, fortæller Oral Madsen, og det hele skal nok blive flot, forsikrer museumsdirektøren. Han kan sagtens se ud over de mange malerspande på gulvene, nedrivningsstøvet, de tunge ventilationsrør og hvide ledninger, der hænger blottet fra loftet.

- Man må hele tiden tage nogle valg, når man står i et projekt som det her. Jeg synes for eksempel, at det er en sindssygt flot bygning, og hvis det står til mig, så rører vi ikke ved den udvendigt overhovedet. Den skal måske vaskes af, men andre steder har man malet byggerier som det her i alle mulighed farver. Det kommer ikke på tale her, siger Orla Madsen.

På turen videre rundt i bygningen fortæller museumsdirektøren, at man har tænkt sig at indrette lokaler til alt fra undervisning af skoleklasser, der er også tænkt på installationer, der kan have appel til de ældre generationer, et bibliotek med samling af alle bøger fra museerne - både de to der lukker i Højerup og Haslev, men også fra Geomuseum Faxe og Koldkrigsmuseet.

Netartiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Køge og DAGBLADET Ringsted lørdag 26. maj.

