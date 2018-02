Se billeder og video: Minibogmesse blev en bragende succes

Se billedserie Der var godt med besøgende, da Faxe Kommune afholdt sin allerførste minibogmesse søndag. Foto: Thomas Olsen

Faxe - 03. februar 2018

Faxe Kommune har taget hul på et nyt eventyr: Der blev søndag, for første gang nogensinde, afholdt en minibogmesse - og den blev en bragende succes.

25 stande med bøger. Alle med det til fælles, at de enten er skrevet af mennesker, bosiddende i eller på anden vis har tilknytning til Faxe Kommune.

Kulturchef Benny Agergaard bød velkommen til Faxe Kommunes allerførste minibogmesse - et initiativ, han ikke var bleg for at hylde.

- Det her holder. Faxe Kommune har en skattekiste af forfattere og bøger, som vi skal være stolte af. Jeg er ikke afvisende for, at vi måske skal se på en bogmesse mere her i kommunen, sagde han.

Man kan ikke komme udenom, at messens hovednavn ubetinget var Lisbeth Zornig, som kunne underholde med anekdoter - både de glade og de sorgfulde - i et velskruet samtaleinterview med avisens Faxe-redaktør, Cecilie Hänsch. Erindringer og det at sætte sig til tasterne og forfatte bøger var stadig omdrejningspunktet.

Der var placeret to dybrøde velourbetruknestole - som er doneret til biblioteket permanent af en af arrangør af og initiativtager til minibogmessen, Hans Willy Bautz' tyskelever - på den lille scene på biblioteket, og en femarmet lysestage satte stemningen som hjemme i dagligstuen.

Samtalen centrede sig omkring hendes nyeste bog - der faktisk ikke engang er udkommet endnu. »Zornig - fra vred til voksen« hedder den, og den er endnu et selvbiografisk blik ind i et liv, levet på kanten - med alt hvad det indebærer. Bogen er skrevet i dagbogsform, og det allersidste skildringer i bogen er skrevet lige inden der blev trykket på den grønne knap på bogtrykkeriet for få uger siden.

- Sådan er jeg, det hele skal med, og bogen slutter med at jeg får at vide, at min mor er alvorligt syg af cancer. Det er svært at affinde sig med, for selv om man jo er voksen, så vil vi altid være vores forældres børn. Min mor fortæller, at hun har fået sat det ene ben af i fredags, og der er min mand Mikael (Rauno Lindholm red.) og jeg lige kommet hjem fra ferie. Jeg får sagt: Ej, nu har jeg jo lige købt sandaler til dig, og sådan er tonen bare i min familie. Vi kan snakke sådan til hinanden i de sværeste situationer, og det er med til at holde os oppe, tror jeg. Det er dét, jeg er så glad ved at tage med mig fra min barndom på Lolland. Det var ægte og ærligt. Jeg kunne ikke gå en hel dag med spinat mellem tænderne, uden der var nogen der bemærkede det over for mig. Jeg kan godt savne, at vi tør sige ting til hinanden, som ikke nødvendigvis altid falder i god jord, men som bare er velmente og oprigtige, sagde Lisbeth Zornig.

12. februar, i baggården Vestergade 10 i Køge, klokken 15.00 til 18.00, kombinerer Lisbeth Zornig fejringen af sin 50 års fødselsdag med udgivelse af sin nye bog: »Zornig - fra vred til voksen«. I videoen herunder kan du høre Lisbeth Zornig læse op af prologen fra »Zornig - fra vred til voksen«: