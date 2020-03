Se billedserie Kamma Gundgaard Schou blev tirsdag aften hædret med Fritidsprisen, da Plan & Kulturudvalget i Faxe Kommune uddelte en række priser. Foto: Simon de Visme

Send til din ven. X Artiklen: Se alle billederne: Idrætten blev hædret med prisregn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se alle billederne: Idrætten blev hædret med prisregn

Faxe - 11. marts 2020 kl. 13:11 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Og så prøver I at tage et svømmetag ud i luften, sådan her.

Kamma Gundgaard Schou bevæger begge arme synkront ud i luften i cirkelformede bevægelser. Foran hende sidder børn, unge og voksne på opstillede stole og forsøger at efterligne svømmetaget. Med grin og store smil til følge.

Halvanden time inden luftsvømningen har René Tuekær, der er formand for Plan & Kulturudvalget, budt de mange fremmødte sportsøvere, frivillige og familiemedlemmer velkommen i Kultunariet i Haslev. Trods tidens bekymringer for coronavirus har Faxe Kommune valgt at gennemføre prisuddelingen, men situationens alvor bliver stadig tydeligt adresseret.

Fra indgangsdøren ind mod den store sal er den klassiske røde løber flankeret af flere beholdere med sprit, som aftenens fremmødte flittigt benytter til at holde hænderne rene. Og da Rene Tuekær byder velkommen, er det iført hvide engangshandsker, så han fortsat kan give hånd til de mange udøvere, som i løbet af aftenen skal hædres.

Klapsalve efter klapsavle Første punkt på programmet er uddelingen af Mesterskabspriser. Eller i hvert 1. del af priserne. I alt skal udøvere fra hele 14 foreningen nemlig hyldes for deres præstationer i løbet af året, og derfor har arrangørerne valgt at uddele Mesterskabspriserne af tre omgange.

De første på scenen er Haslev Bokse Klub, som har flere mesterskabsvindere under bæltet fra 2019. Udøverne, som i mange tilfælde er iført sig træningsdragter eller andet sporstøj, bliver hædret med både håndtryk, diplom og en lille gave. Og ikke mindst en stor klapsalve fra publikum. Sådan går det slag i slag. Forening efter forening. Mesterskabspris efter mesterskabspris. Og alle bliver modtaget af de nærmest uendelige klapsalver fra salen.

Bo Merkel og Lars Carstensen blev hædret med

Ungdomslederprisen for deres arbejde som trænere i

Haslev Bokseklub af 1976.

Foto: Simon de Visme



Da de første syv foreninger er blevet hædret, står den på lidt lokal, musikalsk underholdning. Bandet Legally Distressed fra Faxe Musikskole indtager scenen og giver tre rockede og højlydte numre. Senere bliver de fremmødte i Kultunariet også underholdt af Haslev Taekwon-Do Skole, der med storslået musik i baggrunden viser prøver på deres kunnen ved at simulere indøvede kampe.

Rørt prisvinder Men det er ikke kun udøverne, som bliver hyldet til tirsdagens prisuddeling. Også dem »udenom« skal hædres. Til det uddeles både Fritidsprisen og Ungdomslederprisen.

Prisvinderne Fritidsprisen: Kamma Gundgaard Schou, FOF.

Ungdomslederprisen: Bo Merkel & Lars Carstensen, Haslev Bokseklub af 1976.

Mesterskabsprisen: Haslev Amatør Bokse Klub, Haslev Badminton Klub, Haslev Bokseklub af 1976, Haslev Bowling Klub, Haslev Karate Skole – BUSHINKAN, Haslev Køre- og Rideforening samt Haslev TT (HTT).

Mesterskabsprisen (fortsat): Kongsted Skytteforening, Roklubben Viking, Team Faxe Håndbold, Triatlonklubben 2Tri, 2Tri Ungdom – Tri Team Haslev og Østsjællands Flyveklub. Førstnævnte går til den førnævnte Kamma Gundgaard Schou, der underviser en lang række hold hos FOF. Hun er både rørt og taknemmelig for »det fine skulderklap«, som hun kalder Fritidsprisen.

- Jeg bliver rørt, fordi der er andre, som får gavn af det, jeg gør og viser deres glæde. Der er mange, som er kommet og har sagt tillykke og fortalt, at de ikke ville undvære undervisningen, fortæller Kamma Gundgaard Schou.

Hun blev indstillet til prisen af en kvinde, der går på to af Kammas hold.

- Hun siger, at det gør en stor forskel for hendes hverdag, og så bliver man bare glad, når man kan give andre bedre livskvalitet, siger Kamma Gundgaard Schou.

Tilbage i Kultunariet bruger hun sin tale på at vise de fremmødte, hvad Gyrokinesis er. Det er derfor, at hele salen sidder og forsøger at bevæge armene synkront i cirkler ud i luften. Gyrokinesis er en motionsform, der kan sammenlignes med yoga og Tai Chi, og den kombinerer mental og fysisk træning. Målet er at finde en indre ro og balance gennem langsomme og cirkulære bevægelser, som skal motioneres kroppens muskler og led.

- Man får fat i hele kroppen, som aktiveres, mens man også er opmærksom på vejrtrækningen. Man bliver smidig og får løsnet kroppen, så man kan bevæge sig mere frit, og det kan løsne for smerter, fortæller Kamma.

En aha-oplevelse Det er seks år siden, at den - med hendes egne ord - glade sportspige stiftede bekendtskab med den lidt specielle motionsform i regi af FOF. Kamma Gundgaard Schou husker uden problemer den første dag med undervisning i Gyrokinesis.

- Jeg kunne mærke, det var dejligt helt ind i kroppen. Jeg kunne mærke, at min krop blev glad, og jeg fandt ud af, at jeg havde brug for at lære min krop bedre at kende. Jeg kom ud i dele af kroppen, hvor jeg normalt ikke er. Jeg fik en indre varme og glæde i kroppen. Dybt inde i følelserne og maven og hjertet og så helt ud til hænderne og fødderne. Det var virkelig en aha-oplevelse, og jeg tænkte, og det ville jeg undervise i, fortæller Kamma.

Undervejs var det underholdning fra der lokale band

Legally Distressed.

Foto: Simon de Visme



Efterfølgende tog hun uddannelse i Tyskland på to år, og her seks år senere bliver hun nu hædret blandt andet for sit arbejde med at glæde andre gennem den nærmest glidende dans, som Gyrokinesis kan være.

Boksetrænere hædret Tilbage i Kultunariet bliver aftenens anden store pris uddelt. Ungdomslederprisen går til Bo Merkel og Lars Carstensen fra Haslev Bokseklub af 1976 for deres arbejde med at hjælpe unge både fysisk og socialt i bokseklubben. Til lange klapsalver bliver de to hædret, og anerkendelse gør dem stolte, fortæller Bo Merkel:

- Man er jo stolt over, at nogen anerkender alle de mange timer, som man bruger på foreningsarbejdet. Både når man er til træning, stævner og alt det andet. Jeg er stolt over, at nogen har set det, og det er vi glade for.

Begge er trænere på klubbens boksehold, motionshold og en del af bestyrelsen. Derfor har de en bred palette af daglige opgaver, men det er boksningen og de unge mennesker, som Bo Merkel og Lars Carstensen brænder mest for.

- Det pædagogiske arbejde er spændende, fortæller Bo Merkel og uddyber:

- Man er med til at give de unge mennesker noget med i rygsækken, som de får brug for senere i livet. Forhåbentlig får de nogle fornuftige værdier med om, hvordan man behandler andre mennesker, og de bliver viljefaste, fordi det kan godt være meget hårdt.

Hver gang sportsudøverne modtog en Mesterskabspris,

blev de mødt af gentagne klapsalver fra publikum.



- Et skulderklap Det er meget blandet, hvilke unge der kommer i Haslev Bokseklub af 1976, fortæller Bo Merkel. Det kan for eksempel være unge, som har svært ved at høre efter i skolen.

- Hvis man har lidt krudt i røven, passer man godt ind hos os. Ikke fordi de unge er uartige, men kravene for unge i dag kan være så stramme, at det kan være svært at følge med. På holdene har vi et godt sammenhold, når vi eksempelvis er til stævne. Alle ved, hvordan det er, når man har været i ringen, og det ikke er gået som forventet. Alle kender følelsen, og de unge står klar til at trøste hinanden. Det er fantastisk at opleve, siger boksetræneren.

Hvad betyder den her anerkendelse for jer?

- Pris eller ej så vil jeg stadig træne de unge mennesker, men jeg synes, det er et skulderklap, at nogen har set det og sætter pris på det, vi gør. Det handler om, at de unge mennesker har noget fornuftigt at lave i fritiden, og det gælder alle unge, understreger Bo Merkel og fortsætter:

- Jeg håber og tror, at vores arbejde har en positiv betydning for de unge. Det er jo bare pædagogisk arbejde, hvor vi samles om boksningen, men de unge får samtidig nogle vigtige værdier.