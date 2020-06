Send til din ven. X Artiklen: Se årets grundlovstaler på Facebook Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se årets grundlovstaler på Facebook

Både borgmester Ole Vive og Socialdemokraternes borgmesterkandidat Christina Birkemose holdt i år grundlovstaler på Facebook.

Faxe - 05. juni 2020

Venstre i Faxe Kommune havde egentlig planlagt et grundlovsmøde, men på grund af corona flyttede borgmester Ole Vive sin tale ind på de sociale medier.

Og når krisen sætter dele af grundloven ud af kraft,, så skal det naturligvis nævnes i en grundlovstale.

- Coronakrisen har haft indflydelse både på lovgivning, som er blevet hastet igennem, men også på nogle af de rettigheder, vi får gennem Grundloven, blandt andet retten til at mødes. Og Grundloven er også det, der sikrer, at vi kommer tilbage til normalen efter coronakrisen, lød det fra Ole Vive.

Han forklarede, at børnene i Faxe Kommune så småt er begyndt at vende tilbage til skolerne dog med ekstra afstand, de ældre på plejecentrene kan igen få besøg af deres pårørende og nu starter dagcentrene også op igen.

- Derudover er vi også i fuld gang med at starte både idræt og kultur op igen, så folk kan få deres dagligdag tilbage, og fra på mandag starter vi borgerservice op igen, så folk kan få personlig betjening, hvis de har udfordringer med noget fra kommunen. Alt i alt er vi ikke tilbage til sådan, som det var før, men vi er godt på vej, lød det fra borgmesteren.

Hul i budgettet Ole Vive kom selvfølgelig også ind på kommunens helt store udfordring - det forventede merforbrug på 40-45 millioner kroner.

- Det går ikke an, og derfor er jeg glad for, at et flertal sammen med mig har været med til at finde besparelser for beløbet. Vi ved godt, at besparelser altid gør ondt. Der ligger ikke penge i en kommune, som man bare kan finde, uden det har direkte indflydelse for nogen, men vi kan se, at der bruges væsentlig flere penge, end vi har sat af, og derfor har vi måttet gøre det ansvarlige, sagde Ole Vive.

Tror på skinner Borgmesteren pegede også på, at der kommer til at ske en øget tilflytning, og i den forbindelse, kom han ind på en anden politisk varm kartoffel.

- Det er meget vigtigt, at vi får styr på vores infrastruktur både i øst og i vest.

I øst håber jeg, at analysen kommer til at vise, at den fremtidige løsning skal være skinner. Jeg er overbevist om, at skinner er den rigtige løsning på Østbanen. Her sydpå har pendlerne godt nok været udsat for meget, lød det fra Ole Vive, der også gav et løfte til alle dem, der står uden et job på den anden side af krisen.

- Vi ved ikke hvor mange det kommer til at berøre direkte, men jeg vil gerne sige til jer, der har mistet deres arbejde, at vi som kommune kommer til at gøre alt, der står i vores magt, for at I kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. I er sat i den her situation på grund af en sundhedskrise, som ikke i herre over. Vi kommer til at stå jer bi, i den situation.

Han sluttede sin tale med at opfordre borgerne til at bruge Faxe Kommune både som udflugtsdestination og til at handle i kommunens butikker, inden han ønskede en glædelig Grundlovsdag, og sendte en ekstra hilsen til sin far i anledning af fars dag. Du kan høre hele talen herunder, men da den er optaget i højdeformat, skal du trykke fuld skærm for at se hele billedet.

Frihed under ansvar Også Christina Birkemose, der er borgmesterkandidat for Socialdemokratiet, holdt en tale på sin Facebookside, og hun gik lidt mere filosofisk til værks, dog med stærke hints til aktuelle politiske og samfundsmæssige problematikker.

- Vi er allesammen underlagt loven, uanset hvad vi mener om den, og lovgivningen skabes af Folketinget - det er deres kerneopgave. Sådan er det ikke i alle samfund, der findes samfund, hvor den lovgivende, udøvende og dømmende magt er blandet rigtig meget sammen. Faktisk så meget, at ingen længere skelner mellem dem. Og så bliver det sådan, at den, der er rigest på materielle ressourcer, den der har mest bling og flest følgere det bliver også den, der både bestemmer reglerne og dømmer de andre, og det bliver også den, der udøver straffen. Det kaos sådan en magtfordrejning skaber i et samfund, det har vi beskyttet Danmark imod igennem magtens tredeling, lød det fra borgmesterkandidaten.

Christina Birkemoses tale havde fællesskabet og de friheder og det ansvar, der hører med, som omdrejningspunkt, og hun understregede samtidig, at vi stadig har et ansvar, når corona-krisen er drevet over.

- Jeg håber og tror, at når forsamlingsfriheden igen er, som den var, og når vi igen kan stå tæt på hinanden til festdage med fed musik, og vi igen kan stå tæt i kø i forretningerne, så vil vi stadig huske på, at vi har pligt til at passe på hinanden. Vi har pligt til at passe på hinanden, og vi har ret til at passe på os selv. Både når vi er alene, og når vi er sammen med andre, uanset om vi er brune, hvide, straight eller gay, unge eller gamle. Formålet med grundloven er først og fremmest at sikre os frihed i ånd, beskyttelse mod undertrykkelse, og at gøre det tydeligt, at vi alle har et vigtigt ansvar i det fællesskab, vi er en del af. Vi har med andre ord frihed under ansvar til at være os selv, lød det i talen. Den fulde tale fra Christina Birkemose kan høres herunder.