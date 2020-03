Sclerosehospitalet i Haslev. Foto Kathrine Harvey

Sclerosehospitalet i Haslev tilbyder coronahjælp

12. marts 2020

I Haslev tilbyder Sclerosehospitalet hele deres kapacitet til det danske sundhedsvæsen.

- Vi følger jo med i udviklingen, ligesom alle andre. Det, at smitteantallet er så stort nu, og statsministerens udmeldinger, viser, at vi må stå sammen, fortæller direktør Brita Løvendahl for Sclerosehospitalerne, om beslutningen om at tilbyde hospitalernes medarbejdere og stuer til coronaberedskabet.

Sclerosehospitalerne ligger to steder i landet i Ry og i Haslev, og råder derfor over mange medarbejdere og sengepladser.

- Vi har omkring 50 sengepladser i Haslev, derudover råder hospitalet i alt over 160 medarbejdere, hvoraf halvdelen er tilknyttet Sclerosehospitalet i Haslev. Derudover har vi midlerne til at isolere patienterne i enkeltværelser, og vi er vant til at arbejde med stor forsigtighed. Hun fortæller, at Sclerosehospitalerne er i kontakt med myndighederne.

- Vi er i gang med at have den første kontakt til myndighederne i Region Midtjylland, hvor vi stiller vores ressourcer til rådighed. Vi er en selvejet institution, der har driftsoverenskomst med Region Midtjylland, fordi vi har et hospital i Ry.

Kan hjælpe med efterbehandling Til spørgsmålet om hvilket patientgrupper hospitalet vil kunne hjælpe med, fortæller hun, at det ikke er de kritisk syge og akutte patienter, Sclerosehospitalet kan behandle.

- Vi er ikke et akut eller intensivt behandlingssted, men vi kan bidrage med efterbehandling af patienterne. Vi har kompetencer ligesom en almindelige medicinsk afdeling. Det vil sige, vi kan hjælpe de patienter, der er for syge til at komme hjem, men ikke længere er i kritisk tilstand. Vi har jo også genoptræningsfaciliteter.

I kontakt med regionen Direktøren fortæller, at Sclerosehospitalet er villige til at indgå en dialog om på hvilken måde deres kapacitet bedst bliver udnyttet.

- I løbet af formiddagen skal vi snakke med Region Midtjylland. Jeg regner med, at de snakker med Region Sjælland efterfølgende. Vi tilbyder vores hjælp, fordi vi kan se, regionssygehusene er ved at ruste sig til akutberedskabet og til den første bølge af syge.

Hvad med Sclerosepatienterne? I forhold til de patienter Sclerosehospitalet i Haslev normalt behandler, fortæller direktøren, at hospitalet er ved at undersøge, hvorvidt de overhovedet må indlægge nye patienter. Sclerosehospitalet har sædvanligvis lang ventetid til deres pladser.

- Patienter med sclerose er i forvejen en meget udsat gruppe, så er vi ved at undersøge, om vi stadig må indlægge disse. Allerede i tirsdags, inden myndighederne kom med anbefalingerne, frarådede vi pårørende at komme og besøge patienterne. Nogle syntes, det var lidt hysterisk, men alt taget i betragtning, virker det rimeligt nu, siger Brita Løvendahl.

Hun regner med, at Sclerosehospitalet i løbet af nogle dage, ved hvordan de bliver implementeret i coronaberedskabet.