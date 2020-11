Sclerosehospitalet i Haslev blev lukket ned i sidste uge på grund af et fund af coronasmitte.Foto: Kathrine Harvey

Send til din ven. X Artiklen: Sclerosehospitalet genåbner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sclerosehospitalet genåbner

Faxe - 10. november 2020 kl. 19:54 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Coronasmitte holdt hele sidste uge sclerosehospitalet i Haslev lukket. Mandag genoptog medarbejderne arbejdet.

Det var frygten for en større spredning, der fik hospitalet i Haslev til hurtigt at lukke ned mandag i sidste uge. En patient, som ellers var udskrevet fredagen før, fortalte, at hun derhjemme var testet positiv for Covid-19 efter at have været på hospitalet, fortæller Brita Løvendahl, der er direktør for de to danske sclerosehospitaler med afdelinger i henholdsvis Ry og Haslev.

- Vi ville ikke tage chancer, så vi lukkede ned. Bagefter har vi testet alle ansatte to gange. Resultatet var, at der har været i alt én smittet medarbejder og to smittede patienter, fortæller hun.

Smittekæden brudt

Den hurtige nedlukning har altså vist sig at stoppe en større spredning.

- Det viser jo, at ved at følge alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, var nedlukningen det rigtige at gøre. Det spredte sig ikke yderligere. Men vi ved stadig ikke, hvordan smitten i første omgang kom ind i huset, siger hun.

- Hvor kom smitten fra?

- Vi vil nu spørge Smitteopsporingsenheden under Styrelsen for Patientsikkerhed, om de kan hjælpe os med det svar. Måske ved de nu, hvor smitten er startet. De har jo fået oplysninger om alle ansatte og indlagte og testsvar, som de måske ikke må give os tilbage på grund af, at det er personfølsomme oplysninger. Men det vil kunne lære os at se, om der er mere, vi kan gøre i et lignende tilfælde. Men uanset hvad, så ved vi da nu, at vi gjorde det rigtige ved at lukke. Og jeg er meget imponeret over, at alle ansatte har været så gode til at passe på hinanden og de indlagte, svarer Britta Løvendahl.